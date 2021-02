El Puerto hará en junio su primer pago al Estado: 4 millones de euros

Durante años, la deuda millonaria que la Autoridad Portuaria de A Coruña contrajo con Puertos del Estado para construir las instalaciones de Punta Langosteira pendió sobre su cabeza como la proverbial espada de Damocles. Pero por fin, comenzará a devengar las cuotas del principal de esos 200 millones de euros. El primer pago se hará en junio por un importe de cuatro millones. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, aseguró que tienen dinero suficiente en caja para hacer frente a sus cuotas anuales “durante cuatro o cinco años”.





Más allá de ese plazo, el futuro del puerto coruñés se presenta incierto. El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, fue muy tajante en su comparecencia en el palacio de María Pita cuando dijo que “De condonación, ni hablamos: no es posible”. Según él, e puerto, como todos los de España, tiene la obligación de autofinanciarse. Más allá de la deuda, la situación financiera de la autoridad Portuaria Herculina es mala debido a una deficiente gestión, como se entiende por las declaraciones de Toledo. “La realidad es que en los últimos cinco años (2015-2020) el Puerto de A Coruña ha perdido un 25% del tráfico portuario y un 80% de tráfico ferroviario”.





Refinanciación

La deuda se perdona, pero se va a reestructurar. No será la primera vez que la Autoridad Portuaria lo logre: consiguió refinanciarla de manera que la cuota que pagará en julio no sea de 6,6 sino de cuatro millones de euros. También consiguió mejores condiciones con su otro acreedor, el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Puerto Exterior de Punta Langosteira costó 750 millones de euros: la Autoridad Portuaria puso 200, la UE, 270; BEI 130 y Puertos del Estado, 200, lo que lo convierte en el principal acreedor.

El plan original consistía en saldar la deuda vendiendo el suelo del puerto. Tanto la Xunta como el Ayuntamiento tienen sus propios planes para liderar el proceso y han puesto sobre la mesa propuestas para gestionar la apertura de los muelles. Toledo por su parte, cree necesario que se vendan suelo.





El BNG y la marea, en contra de la venta de los terrenos

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, criticóal presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, que anima a vender activos (suelo) a la Autoridad Portuaria: “ Dicir que hai que vender activos do porto é o mesmo que dicir que hai que dar un pelotazo urbanístico no porto ”. Por su parte, la Marea Atlántica considera “gravísimas e intolerables” esas declaraciones: “O borde litoral non está en venda”