Los convenios llegan a pleno en medio de críticas por la falta de inversión

El Gobierno de Inés Rey aprobará hoy, previsiblemente, los convenios nominativos con 204 asociaciones para el presente año, en un pleno extraordinario que el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, convocó apresuradamente, debido a su importancia. Aunque él alega que la inversión social crece un 20%, la oposición le afea que sume de manera interesada el importe de los subsidios Presco al de los convenios. Desde la Marea Atlántica, calculan una reducción real de 280.00 euros.





Estos convenios asociados al Presco para cuidado de mayores o emergencia social son una petición del PP para agilizar los pagos con estas entidades pero en lo que se refiere al anexo que propone el Gobierno municipal, el documento no se mantiene inalterado porque hay altas y bajas de convenios respecto al año 2020. Han dado de baja más de veinte convenios y de alta, catorce, sin ningún tipo de justificación, según el PP. No solo eso: tanto PP como Marea critican que no haya negociado con ellos (a pesar de encontrarse en minoría), sino que les haya entregado un documento cerrado.





El presupuesto total es de 6,3 millones de euros que beneficiarán a más de 200 entidades sociales y culturales





La portavoz del grupo municipal del PP, Rosa Gallego, anunció el día anterior que presentarán enmiendas: “Es un documento que no recoge las necesidades que nos han trasladado muchas asociaciones. No se trata de modificar por completo la propuesta, pero sí de presentar enmiendas sensatas y razonables que lo mejoren”. Por su parte, la portavoz de la Marea, María García, habla ya de “recortes encubertos nun momento de emerxencia social”.





Presupuestos prorrogados

Todo este problema surge de la negativa del Gobierno de Inés Rey de elaborar unos nuevos presupuestos para este año. En vez de eso, prefirió prorrogar los del año anterior, y ajustarse a las necesidades de 2021 a base de modificativos, que deben llevarse a pleno. Pero los convenios no puede prorrogarse, caducan cada año, y deben aprobarse de nuevo.





El presupuesto total de los convenios nominativos de este 2021 es de 6.321.669 euros. Los 204 beneficiados son entidades culturales, deportivas y sociales y entre ellos se encuentran muchas relevantes, como el Banco de Alimentos (30.000 euros) o la Cocina Económica (45.800 euros).

Por su parte, García apostó por aumentar en 500.000 euros el presupuesto de los convenios recortando las partidas de publicidad y propaganda que han crecido desde comienzos de este mandato. Por el contrario, además de en servicios sociales García, propone invertirlo en el sector cultural, muy afectado.