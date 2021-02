Héctor Hernández: “No fuimos conscientes de estar en Segunda B”

El Deportivo afronta su primera temporada en Segunda B en casi cuarenta años y va camino del fracaso. No ha dado con la tecla, no se ha aclimatado a la categoría. Lo dice Héctor Hernández, que se está consolidando en las alineaciones de Rubén de la Barrera y analizó la situación del conjunto blanquiazul a falta de tres partidos para el final de la primera fase de la temporada, con el ascenso prácticamente imposible y la permanencia, es decir, quedarse en la Primera Federación el próximo curso, complicada.





1 Dinámica de pesimismo

El equipo lleva años en caída libre, sin levantar la cabeza. Dos descensos en tres años. Ahora en Segunda B y en peligro de bajar uno o incluso dos peldaños por la reestructuración de la categoría de bronce. El lateral admitió que los jugadores no fueron conscientes de lo que requiere Segunda B.





“El Deportivo vive en una dinámica de pesimismo de años atrás, lo sabéis mejor que yo. Desde el principio no fuimos conscientes de que estábamos jugando en Segunda B. Eso te condiciona mucho la cabeza, que es lo principal para jugar este deporte. Tenemos gente que ha jugado en categorías superiores, me incluyo, por h o por b, no sabemos por qué, no hemos dado con la tecla”, admitió el futbolista vallisoletano.





Héctor no da todavía por perdido el ascenso. Se agarra a un clavo ardiendo, sabedor de que hay un mínimo hilo del que tirar para acabar entre los tres primeros clasificados la primera fase de la temporada y poder así luchar por subir en la segunda parte del campeonato.





“Es hora de que demos con la tecla. Igual ya es tarde, pero mientras las matemáticas estén ahí, todavía se puede. Es momento de mirarnos a la cara, a los ojos, hablarlo todo, sin tapujos. Somos un equipo en las buenas y las malas. En las buenas es muy fácil, hay halagos, piropos; en las malas tenemos que demostrar que somos hombres, sacar ese fútbol que tenemos y por el que nos han fichado”, expuso.





2 Una gran familia en el vestuario

A pesar de la situación, de lo complicado que está todo para el Deportivo, Héctor defendió el ambiente que hay en el vestuario.





“El otro día tuvimos una charla en la que nos miramos a la cara, a los ojos, nos dijimos las cosas sin tapujos. Somos una gran familia dentro, lo digo con la cabeza bien alta. No lo estamos demostrando fuera, que es lo que quiere ver la afición, pero pongo la mano en el fuego por el equipo, que no hay un ego ni una mirada por encima del otro”, consideró.





Objetivo: Pontevedra

“El mensaje a la afición ya no es que no

les llegue, es que no se lo van a creer”

Héctor Hernández indicó que en la plantilla son “conscientes” del riesgo de un descenso. “Llevamos un escudo en el pecho que pesa mucho. Somos conscientes de ello. El mensaje a la afición ya no es que no les llegue, es que no se lo van a creer. Las cosas se demuestran mediante hechos, no mediante palabras. Yo, siempre que me dan la oportunidad de salir al campo lo doy todo. Es la base para poder, por lo menos, competir el partido. Entiendo a la afición, están disgustados con nosotros, enfadados con nosotros, con toda la razón, tienen motivos para ello. Estamos en deuda con ellos y vamos a pelear por lo que queda y que no se quede aquí. Yo, por lo menos, en primera persona siempre que me den la oportunidad voy a demostrarlo”, prometió.





Las charlas en la caseta han sido una constante en los últimos tiempos, pero no han dado resultado en el terreno de juego, donde el equipo sigue sin dar la talla.





“No nos están saliendo las cosas. Nos dijimos las cosas claras, lo que pensábamos que estaba fallando en el equipo e individualmente cada uno, y creo que a partir de ahí podemos mejorarlo y crecer. Ojalá no se quede en simples palabras y sean hechos, que es lo que la afición y nosotros queremos ver”, manifestó el futbolista blanquiazul, que la temporada pasada descendió con el Numancia.





3 Situación en la clasificación

El Deportivo estará pendiente de lo que hagan hoy el Racing de Ferrol y el Celta B para saber en que situación afrontará los últimos tres partidos de la primera fase. Eso sí, Héctor Hernández no está pendiente de la clasificación del subgrupo A del grupo I de Segunda B.





“La clasificación ni la miro. Ni ahora, cuando estamos mal, ni al principio, cuando íbamos bien. Son datos que por desgracia reflejan cómo estamos y nos va a hacer daño si lo miramos, hay que mirar cada día, cada entrenamiento, el partido de cada semana, no podemos mirar más allá del partido con el Pontevedra. Salir a matar, a morir, conseguir los tres puntos por nosotros y por la afición que es la que más se lo merece”, prometió el futbolista del Deportivo.