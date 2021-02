Desde Madrid señalan que el Puerto perdió en los últimos cinco años el 25% de su tráfico

Sin duda, al intervención más contundente de todas fue la del presidente de Puertos del Estado, que sirvió para dejar clara la opinión del Gobierno central sobre la situación de Puerto. “Es difícil entender cómo se ha llegado hasta aquí”. Francisco Toledo recordó que está en una situación estratégica privilegiada, con un Puerto Exterior con magníficas instalaciones y un crecimiento económico enorme: “Sin embargo, la realidad es que en los últimos cinco años (2015-2020) el Puerto de A Coruña ha perdido un 25% del tráfico portuario y un 80% de tráfico ferroviario”:





La cifra es grave porque, en ese mismo período, el sistema portuario ha ganado en tráfico en su conjunto. Por supuesto, hay que contar la caída del carbón debido al proceso de cierre de la central térmica de Meirama pero, como señaló Toledo, “eso no explica ni la mitad de esa pérdida, ni el efecto del Covid”. Como los puertos se autofinancian por ley y viven de las tasas del tráfico, la pérdida ha agravado una situación ya grave.





Prado asegura que el nuevo informe cumple con los criterios a pesar de ser muy conservador





De haber seguido adelante con la conexión ferroviaria, la dependencia del carbón para el proyecto de viabilidad habría hecho imposible conseguir financiación en Bruselas, cuya política energética apuesta por la sostenibilidad y huye de las quema de combustibles fósiles en la llamada “transición ecológica”.

Se necesita un nuevo plan financiero, que no ha llegado hasta el viernes. “Lo vamos a estudiar y a hacerlo lo más sólido posible. De condonación, ni hablamos: no es posible”, advirtió el presidente de Puertos del Estado. En cuanto a la situación de Valencia, que se ha usado a menudo como un agravio comparativo con A Coruña, Toledo declaró: “Al Puerto de valencia no se le ha condonado ni un euro. El Consorcio de Valencia de 2007 fue una sociedad entre el Estado, el Ayuntamiento y la Generalitat para la Copa América, y no tiene nada que ver con el puerto” y recalcó que, cuando un Puerto acepta algo, tiene que ser responsable: “Si no puedo financiar algo, antes me voy a mi casa”.





Cumplido y ejecutado

Por su parte, Martín Fernández Prado, que asumió el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria en diciembre del año pasado, aseguró que el Puerto ha cumplido: “Está ejecutado, como se pidió, y está operativo. Es el principal puerto de referencia de graneles del noroeste español”.





Prado insistió en la necesidad del tren a Punta Langosteira:. “En diciembre, se nos pidió un informe complementario de viabilidad y lo mandamos el viernes. El escenario da la rentabilidad que piden, con sus criterios y somos muy conservadores”. En cuanto a la refinanciación de la deuda, “Buscaremos la mejor solución”, prometió.