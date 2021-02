Hace 25 años: Aznar visita Inditex y Armada niega que existiese el "elefante blanco"

El 23 de febrero de 1996, el periódico abría su edición con el temporal de frío y nieve, que comenzaba a amainar; una entrevista a Alfonso Armada, en la que aseguraba que "nunca existió el elefante blanco", y con la visita de José María Aznar a Galicia, con visita a Zara y mitin incluidos.





Aznar se interesó por la moda de la próxima temporada que presentará Zara

Un montaje al más puro estilo americano sirvió para que el presidente del Partido Popular, José María Aznar, fuera aclamado por las cerca de doce mil personas que se congregaron en el Coliseo de La Coruña. El presidente del PP y su esposa, Ana Botella, dedicaron sus primeras horas en la ciudad a visitar las instalaciones que el grupo Inditex tiene en el polígono de Sabón. José María Aznar fue acompañado en su recorrido por las modernas instalaciones por el director gerente del grupo, José María Castellano, y el miembro del consejo de administración Juan Carlos Cebrián. Durante el recorrido, se mostró interesado por los modernos sistemas de producción de Zara y se sorprendió de la juventud de sus empleados, cuya media de edad es de 24 años.





José María Aznar, con Mariano Rajoy y José María Castellano detrás.













Alfonso Armada: "El elefante blanco nunca existió"

El 23 de febrero de 1996 se publicaba una entrevista con el exgeneral Alfonso Armada, condenado por el golpe del 23-F, que se dedicaba en aquel entonces a camelias, fruta y vacas en el pazo de Santa Cruz de Ribadumia. En la charla, Armada afirmaba que el golpe se produjo "porque había un gran disgusto en el Ejército". El exgeneral insiste en que el elefante blanco "nunca existió" y añade: "El único que no puede ser el elefante blanco soy yo. Yo soy el único militar que va al Congreso, entonces, es evidente que yo no soy". A la pregunta de si el rey le ordena acudir al Congreso, responde: "Eso no se lo voy a contestar, dedúzcalo usted".













El bus urbano no llegará al hospital de Oza hasta 1998

Los usuarios del nuevo Hospital Marítimo de Oza deberán recorrer a pie los 250 metros que, según el gerente de la Compañía de Tranvías, José Prada, separan la parada del autobús del centro sanitario, incluido un cruce sin paso de cebra. El Ayuntamiento descarta incluir el hospital en las rutas de transporte urbano hasta que no se abran los nuevos accesos al Puerto previstos para finales del 98. La pendiente y el ángulo de la rampa de entrada a Oza desde la avenida del Pasaje impiden el acceso a los autobuses urbanos.





A vida o muerte en el Sardinero

David Toshack se la juega con lo que hay... y dos del Fabril. David se ha convertido en los últimos días en el jugador de moda del Deportivo. Toshack parece que vuelve a confiar en el jugador y probablemente será uno de los titulares. "No me considero el revulsivo del Deportivo", afirma el jugador, que asegura: "Lo único que pretendo es trabajar para que cuenten conmigo.













Cascallar, Viqueira, David y Braulio son los jóvenes valores del Deportivo.