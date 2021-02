Román Rodríguez anuncia la contratación “inminente” del Plan Director de El Pasatiempo

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, anunció ayer que la Xunta contratará de forma “inminente” la redacción del Plan Director de El Pasatiempo, en Betanzos, “que sentará as bases das actuacións necesarias para garantir a conservación e posta en valor deste Ben de Interese Cultural (BIC)”.





Así lo manifestó en una visita, ayer, a la iglesia de San Francisco, en el mismo municipio, donde comprobó el resultado de las obras de restauración, en las que el Gobierno autonómico invirtió 350.000 euros.





Rodríguez estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y destacó el “firme compromiso” de la Administración gallega con el parque brigantino y con el propio ayuntamiento.





“Un compromiso que quedou xa demostrado co apoio técnico que fixemos para favorecer e facilitar a declaración como Ben de Interese Cultural do Pasatempo. Agora damos un paso máis elaborando un documento no que se recolla a actual situación do parque e un proxecto específico para guiar cada unha das súas necesidades”, destacó el conselleiro de Cultura.





La Xunta iniciará en las próximas semanas el proceso de licitación para la redacción del plan, un proceso que el conselleiro calificó de “complexo porque o obxectivo é que este sexa un documento amplo que responda ao que o Pasatempo demanda. La alcaldesa, María Barral, agradeció que se haya atendido la petición municipal: “Es una noticia muy importante para Betanzos”, dijo.





Los trabajos en la iglesia de San Francisco estuvieron centrados en la mejora del aislamiento del edificio, para lo que se programó el cambio de cubierta y se diseñó un nuevo trazado de la red de evacuación de pluviales.





Además, se procedió a la revisión del sistema de drenaje, se impermeabilizó el recinto y se sustituyeron cristales rotos en las vidrieras, entre otras tareas.