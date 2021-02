A Coruña podrá abrir las terrazas y moverse dentro de su área sanitaria

En su esperada comparecencia de esta mañana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostró su satisfacción por la evolución de las cifras del coronavirus en Galicia, aunque todavía no estamos en los niveles deseados. Anunció la vuelta a las clases en la universidad, como ya estaba previsto, el 1 de marzo y la apertura de los centros comerciales durante los fines de semana, como medias generales para toda Galicia. A mayores, cada ayuntamiento entrará en una clasificación, que se establece en tres niveles distintos, según cómo sea el número de casos de coronavirus en su territorio.

En cuanto a las cifras, el presidente de la Xunta aclaró que hay un 64% menos casos que en enero, un 108% menos ingresados que en el pico de febrero. Al pasar del pico de 779 a 236, estamos "por fin por debajo del nivel máximo de riesgo de 250 por cien mil habitantes". Galicia está fuera del nivel de riesgo extremo que perseguíamos desde hace semanas.

El número de pruebas ha sido un factor determinante, según Feijóo, para lograr estos resultados. Galicia sigue siendo la comunidad autónoma con la menor tasa de positividad de toda España, por debajo del 5% que pide la OMS.

Todos estos esfuerzos, según el presidente, "se hacen con el objetivo de salvar vidas, objetivo de cualquier Gobierno responsable". Galicia sigue siendo, un año después, más o menos en fechas parecidas, la comunidad con la tasa más baja de la Península, solo superando a Canarias y Baleares. "La evolución está siendo buena, igual o superior a las previsiones más optimistas". Esto lleva, según Feijóo, a dos conclusiones: las medias han funcionado y debemos actuar con agilidad cuando la situación empiece a empeorar, con una situación más explosiva, seguramente vinculada a las nuevas cepas, como la del Reino Unido, que está siendo la dominante en los contagios de las últimas semanas.

Vamos a dar más importancia a la incidencia acumulada a siete días que a la de 14 días. Avanzamos en la desescalada, con la intención de no tener que volvder a tras´. "Pero si tenemos que volver atrás, volveremos -avanzó- ante las primeras señales volveremos a aplicar restricciones en la movilidad, la hostelería y otras actividades".

A pesar de la buena evolución, "hay que mantener la cautela y abordar una desescalada gradual y medida de acuerdo con los propios índices" que todavía no son los deseados.





Avances

Feijoo anunció avances en la desescalada, que afectan a la apertura de la hostelería, la movilidad intermunicipal y las reuniones de no convivientes. No se producirá una apertura total sino paulatina y a medida de cada situación y cada territorio. Por este motivo, las medias que se aplicarán no serán homogéneas, sino que se irán aplicando en cada ámbito geográfico.

Como medidas adopatadas para toda Galicia, habrá novedades en educación y en el comercio. Las clases presenciales de la universidad, como estaba previsto, se retomarán el próximo 1 de marzo. Se ofrecerá un cribadoa los estudiantes para garantizar una vuelta a las aulas lo más segura posible. En el ámbito comercial, este fin de semana podrán abrir los centros comerciales, que estaban abiertos pero solo durante la semana, a partir del sábado 27.

Además de estas dos medidas, el comité ha decidido retomar los criterios de apertura aplicados hace tiempo y establecer varios niveles según cuáles sean los niveles del virus en cada municipio. En este sentido, va a pesar mucho cómo se encuentren las UCI, adelantó el presidente de la Xunta, que habló de tres niveles diferentes.





Niveles

El primer nivel será el de los ayuntamientos que tengan una tasa superior a 500 casos por cada cien mil habitantes. Para estos municipios, la hostelería seguirá cerrada, no podrá haber reuniones de no convivientes y no se permitirá la movilidad fuera del Concello. Esto se aplicará a 17 concellos, lo que supone el 2,6% de la población de Galicia.

El segundo nivel será el de aquellos ayuntamientos que tengan de 250 a 500 casos por cada cien mil habitantes. Se permiten reuniones de hasta cuatro personas no convivientes y la hostelería podrá reabrir solo terrazas hasta las 18.00 horas y con un aforo del 50%. Son un total de 107 ayuntamientos, lo que supone casi el 50% de toda Galicia.A mayores, se sitúan todos los concellos de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, debido a que la bajada de pacientes en UCI no ha sido aún la suficiente.

En el último nivel están los municipios que tienen una incidencia inferior a 250 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días. Se permiten reuniones de no convivientes hasta cuatro personas, puede abrir la hostelería con la limitación interior del 30% y exterior del 50%, barras cderradas y hasta las 18.00 horas. También se permite la movilidad con otros ayuntamientos que se encuentran en el mismo nivel. Podrán abrir las instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas, respetando aforos y distancias, con uso permanente de mascarilla. Esto incluye las áreas sanitarias de Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.

El presidente de la Xunta insistió en la importancia, ahora que se permite una pequeña interacción con no convivientes, del uso de la mascarilla, para proteger, tanto al de enfrente como a nosotros mismos.

Alberto Núñez Feijóo quiso agradecer al grupo de 35 profesionales con los que llevan un año trabajando, basándose en el rigor y buscando el objetivo fundamental de "seguir siendo la comunidad con la menor mortalidad de toda España".