Lucho García: “Decidí ser valiente, jugué con la nariz rota, tomé ese riesgo”

Trabajaba cada día pensando que iba a ser titular ese fin de semana, pero la oportunidad no le llegó al meta Lucho García hasta el pasado fin de semana. No fue hasta la jornada 14 cuando debutó en liga con el Deportivo ante el Guijuelo.





Un estreno en un contexto complicado, con el equipo obligado a sumar de tres y con el arquero dando un paso adelante y queriendo competir, pese a haberse roto recientemente en un entrenamiento los huesos propios de la nariz.





1. Determinación para competir

“Jugué con la nariz rota, un riesgo que tomé yo. Hablé con el míster y le dije que, independientemente del plan, de que él pudiera sacarme, quería ir convocado y que si hacía falta yo jugaba sin la máscara. El doctor me ayudó mucho en eso y estoy muy feliz, porque salieron las cosas bien. Uno tiene temor si te dan (durante el partido), pero yo decidí ser valiente, si la tengo rota que me la rompan otra vez”, indicó.

Comentó, no obstante, que la lesión evolucionaba favorablemente. “Es una fractura que no afecta mucho, no tiene nada desviado ni me impide respirar. Me pongo la máscara (en el entrenamiento) para prevenir cualquier golpe, pero estoy bien”, aclaró.





2. Una sorpresa en la jornada del choque

El arquero de Barranquilla, que no contaba con debutar, desveló que supo que iba a salir de inicio el mismo día del choque ante el cuadro chacinero. “Me enteré el día del partido. Me sentí muy agradecido por la oportunidad del míster. Vengo trabajando durante mucho para que se diera. Espero que con el trabajo e ilusión que pongo en cada entreno se pueda repetir”, deseó.





3. Agradecido al técnico coruñés

Rubén de la Barrera, al ser preguntado por el trueque en la portería, declaró que consideraba que el meta podía darles “cosas” más allá de su trabajo principal, que es atajar balones. Unas palabras que gustaron al cancerbero. “Vengo trabajando duro durante mucho tiempo y estoy agradecido con el míster, esas palabras me alegraron, el poder aportar cosas diferentes al equipo. Ojalá que pueda seguir aportando”, declaró.





4. Vivió momentos complicados

Un puesto tan peculiar como una portería implica que, en muchas ocasiones, hay un titular indiscutible, que en este caso era Carlos Abad, y otro suplente, que espera su oportunidad. Así estaba Lucho hasta que De la Barrera le dio la alternativa ante el Guijuelo. Admitió que vivió momentos complicados, al no poder competir y aprovechó para dar las gracias a todos los que le apoyaron. “Pienso en cada una de las personas que han estado ahí cuando estaba triste, cuando no jugaba. Pienso en mi madre, en mi pareja, en mi padre, en los amigos que han podido sufrir cuando no jugaba, los que me daban una palabra de aliento, personas del staff (del Deportivo), médicos, preparadores físicos, me acordé de ellos. Agradecido de cada momento y de cada palabra que necesitaba. Y en mi trabajo pensaba los lunes que tenía que hacer algo diferente para que salga”, subrayó el portero.





5. Querer más y luchar por ello

“Siempre lo he visto como si todos los fines de semana pudiera jugar. Era la única manera de que anímicamente estuviera bien y que estuviera motivado cada día. Si me conformaba con ser suplente nunca iba a llegar donde estoy ahora, donde he tenido la fortuna de poder debutar. Cada lunes trabajaba aunque en mi mente decía ´Lucho, no vas a jugar’ y pensaba ‘sigue trabajando para poder jugar’”, apostilló.





6. El duelo del sábado, trascendental

No esconde que en el choque ante el Racing de Ferrol “una victoria es crucial, es el partido más importante que tenemos este año, es una final. El conseguir la segunda victoria nos va a ayudar muchísimo", incidió.

Pero, más allá de echar cuentas, y más después del triunfo del Celta B, pidió ir partido a partido”. “No es caer en el tópico. Tenemos una final más, tenemos que tener coraje y valentía y hacer las cosas bien”, pidió.