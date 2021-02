La Fiscalía de Madrid archiva la denuncia contra Tebas por el Depor-Fuenlabrada

La Fiscalía Provincial de Madrid confirmó este lunes que ha archivado las diligencias de investigación abiertas al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a raíz de una denuncia anónima tras el viaje del Fuenlabrada para jugar con el Deportivo la última jornada de la temporada pasada y el brote de covid-19 en el club madrileño.

"El decreto de archivo explica que parte de los hechos ya estaban siendo investigados por un Juzgado de A Coruña", motivo por el que "no los analizó", y por otro, que no encuentra ningún tipo de relevancia penal en el resto de las actuaciones llevadas a cabo por Tebas que aparecen en la denuncia", informó la Fiscalía.

Ésta explicó que, además del viaje del Fuenlabrada, el denunciante también alude a la participación de Tebas el 20 de julio en una reunión convocada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras el aplazamiento del Depor-Fuenlabrada, dos días antes de inhibirse en favor del vicepresidente primero de LaLiga por incompatibilidad.

"Tal circunstancia, que en sí misma carece absolutamente de relevancia penal, no se aprecia por el denunciante anónimo de forma aislada, sino en conjunto con otras", manifestó.

El denunciante también expuso sospechas sobre la intervención encubierta de Tebas en el llamado caso Fabril, cuando este y el Fuenlabrada, representado por el despacho de abogados de Tebas, pleitearon en la Federación Española de Fútbol (RFEF) por jugar una fase de ascenso a Segunda en 2018 y por una recomendación, "por referencia a noticias periodísticas", que desde la Liga se hizo al club madrileño para tasar al alza el estadio Fernando Torres (4,17 millones de euros).

Respecto al primer asunto, la Fiscalía señaló que la exposición de las sospechas se hace "sin aportar elemento alguno que permita barajar tal hipótesis" y sobre el segundo afirmó que tal actuación no responde tampoco a ninguna figura delictiva".

"La consideración de tales actuaciones, examinadas en conjunto, debe ser de atipicidad, y como consecuencia, el Ministerio Fiscal no debe entrar a valorar si son o no ajustadas a derecho, si han vulnerado o no los Estatutos de la LNFP o el Código de Buen Gobierno de la LNFP, cuestiones todas ellas que habrán de dilucidarse en el ámbito jurisdiccional que corresponda", aseguró.

La Fiscalía añadió que "aun considerando la faceta pública del cargo (de presidente de LaLiga) e incluyéndolo en el personal a que se refiere la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, debe recordarse que el art. 20 de dicho cuerpo legal establece que el incumplimiento de lo dispuesto en dicha ley será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido".