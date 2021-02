De la Barrera: “Es un resultado que el equipo y los jugadores merecían”

El técnico del Deportivo Rubén de la Barrera compareció feliz tras el importante triunfo ante el Guijuelo, que permite al cuadro blanquiazul romper una racha de siete jornadas sin ganar en la competición

“La victoria era el resultado que teníamos que conseguir y dentro del partido ocurrieron muchas cosas positivas, pero en esta situación y cuando no lo cierras acabas de la forma que pasó hoy (por ayer). Los ultimos diez minutos, con esa incertidumbre que genera la necesidad de resultados y la clasificación”, comentó.





Para él, no obstante, el equipo “hizo cosas buenas, el sufrimiento, que teníamos claro que iba a pasar, lo pudimos defender bien y ganar un partido que era vital”, afirmó. Pese a reconocer que el marcador pudo ser más holgado y que se fallaron opciones claras de gol, cree que hay que quedarse, teniendo en cuenta el contexto, con el triunfo y dejó, además un dato curioso.





Romper la mala racha

“Estoy muy contento porque en este momento una victoria te tiene que acercar a la segunda y un gol a más de uno. Lo comentábamos antes del partido, los ultimos 20 meses el Depor no había ganado por mas de uno de diferencia y eso son cifras de partidos a cara de perro y donde cada victoria cuesta mucho. La dinámica había que cortarla. Dentro de unos días, si todo esto logra continuidad, te diré que esas ocasiones hay que cerrarlas, no se puede fallar lo que se falló. Pero es un resultado que el equipo y los jugadores merecían y que a nivel semanal nos da un respiro importante”, reseñó el míster herculino.

El entrenador, aunque no quiso referirse a ella así, hizo una pequeña “revolución” en el once, con la entrada de hasta seis cambios con respecto al choque ante el Coruxo, incluido el debut en liga de Lucho García. Él lo explicó así: “Revoluciones no me gusta darlas, no lo considero así, pero sí soluciones para valorar lo que podía ocurrir en este partido. En base a ello el técnico actúa en consonancia”, dijo.





El debut de Lucho

Piropeó el trabajo de los fabrilistas Rayco y Villares así como de jugadores como Boveda y Celso, y explicó el estreno de Lucho, sin descartar que pueda volver Abad: “Aunque se le tilde de puesto especial, es uno más. El portero tiene que hacer muchas más cosas además de parar y entendimos que para este partido nos podía dar cosas”, indicó.