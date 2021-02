Keko: “No entendemos muchas cosas de nosotros”

El vestuario se blinda. Keko Gontán aseguró ayer que los jugadores del conjunto herculino han decidido abstraerse de todo lo que rodea al club, que esta semana ha cambiado su Consejo de Administración, para centrarse en el terreno de juego ante lo complicado que se les ha puesto el ascenso a Segunda División y un partido clave por delante, otra final, ante el Guijuelo.





“Nosotros hemos decidido encerrarnos y hacernos fuertes entre nosotros y no dejar que lo de fuera nos afecte. Lo importante es el domingo y todo lo que no sea el verde es negativo para nosotros”, comentó en una rueda de prensa telemática.





1 Asumen su cuota de responsabilidad

Cuando compareció, antes del entrenamiento, no se había producido la visita al vestuario del Consejo de Administración saliente y tampoco había tenido contacto con el nuevo.





“De momento no hemos recibido ningún mensaje ni hemos tenido contacto”, manifestó.

Keko incidió en que “es momento de estar tranquilos y centrados” en el próximo compromiso que afrontarán los deportivistas.





El centrocampista, uno de los más desequilibrantes de la plantilla, señaló que los jugadores se sienten responsables y asumió que los resultados adversos han llevado al cambio de la directiva.





“Obviamente los equipos funcionan en base a los resultados del primer equipo y nos sentimos responsables de que el año no esté yendo bien. Si nos ponemos a analizar seguramente es lo que ha hecho que el Consejo anterior no siga, pero nosotros no pensamos en las consecuencias, en lo que pasó o ha dejado de pasar, sino en el domingo que bastante tenemos con eso”, precisó.





2 Unidos y con confianza

El futbolista madrileño afirmó que en el vestuario del Deportivo están “unidos y convencidos de que todavía” pueden sacar la situación adelante a pesar de que ahora mismo están fuera de las posiciones que permiten seguir luchando por el ascenso en la segunda fase de la temporada y, además, con más partidos jugados que algunos de los que les preceden en la tabla del subgrupo A del grupo I.





“Cuando nos miramos las caras, nos vemos entrenando día a día, hay confianza en los compañeros, en el grupo, no dudamos en los futbolistas que somos, sí en el rendimiento, pero no en que el domingo no se pueda ganar. Esa fe no puede faltar al salir el domingo al campo de fútbol”, afirmó.





3 Esto no entraba en sus cabezas

El futbolista blanquiazul admitió que en ningún momento pasaba por sus cabezas una situación como la que están viviendo en Segunda B.





“Estamos jodidos por la situación que vivimos. Es un momento malo para todos, ninguno pensábamos en estar así en este época, ni en octubre ni hace dos semanas, antes del partido de Salamanca o del de Unionistas. Estamos jodidos, no entendemos muchas cosas de nosotros mismos, a nivel de resultados”, declaró.





El Deportivo ha mejorado ligeramente su juego en algunos tramos de los partidos y a eso se aferró Keko, que consideró que la clave de los últimos traspiés han tenido que ver con no haber sabido aprovechar las ocasiones que generaron.





“La explicación es que en el juego hemos cambiado ciertas cosas, en el partido de Coruxo o con Unionistas en el campo hemos tenido mejores sensaciones a pesar de los resultados, pero la diferencia estuvo en la eficacia. El otro día, en Coruxo tuvimos tres palos, llegábamos a tres cuartos y no definimos y ante Unionistas tuvimos ocasiones claras pero sin definir”, comentó en su intervención desde la sala de prensa de Abegondo.





4 ¿Cambio de nivel de presión?

La crisis de resultados ha dejado muy complicada la clasificación para el ascenso y eso puede suponer una pérdida de presión porque ya no se confié en el entorno en lograrlo. Esta es la opinión de Keko: “Nadie sabe lo que nos puede ayudar. Es cierto que la perspectiva en torno al equipo ha cambiado, es normal, en base a los resultados que hemos ido teniendo. Lo único bueno es sacar los tres puntos el domingo y en base a eso, hablamos”, sostuvo el madrileño.





Keko confesó que los futbolistas están “motivados” para el partido e “impotentes” por lo que ha pasado en los últimos encuentros.





“Esto es como cuando vas ganando 2-0 al descanso y la segunda parte es más fácil de jugar, la gente está más suelta, sin presión. No quiero engañar y decir que estamos tranquilos, la situación es jodida. Los resultados negativos siempre provocan ansiedad”, justificó.





5 Situación personal del futbolista

También valoró en su comparecencia la situación en la que se encuentra esta temporada. Es uno de los que, dentro de lo malo, ha tenido mejor rendimiento. “Satisfecho nunca puedes estar cuando no estás sacando los resultados. Y fuera, cuando estás lesionado, se vive incluso peor que dentro porque no puedes aportar nada en el campo”, zanjó.