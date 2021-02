El BNG llevará de nuevo al Congreso el enlace ferroviario de Langosteira

El Puerto dio ayer un paso más en su búsqueda de consenso para la urbanización de sus muelles al reunirse el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, con el portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, así como con la concejala Avia Veira. Jorquera se comprometió a que el BNG impulse una una iniciativa en el Congreso de los Diputados una iniciativa en defensa de la conexión ferroviaria del Puerto Exterior.





El diputado del Bloque en la Cámara baja, Néstor Rego, ha confirmado que “volverá a llevar el tema” al Congreso. No será la primera vez que al formación nacionalista lo haga, pero esta vez corre prisa: el estudio de impacto medioambiental, que tardó tres años en redactarse, caduca en junio, y sin él no se puede construir la línea ferroviaria que debe transportar las mercancías que llegan al Puerto Exterior.





Otra novedad importante son los fondos europeos Next Generation que suponen, añadió, “una oportunidad” de financiación, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno no destinó una partida para el enlace ferroviaria en los presupuestos Generales para este año. En cuanto a la deuda del puerto, que se generó al construir Punta Langosteira, Jorquera sostiene que el Estado debería invertir en los muelles de la ciudad una cantidad equivalente (200 millones de euros. “Falamos dunha cantidade plurianual, ou sexa, non tería por que se desembolsar nunha única anualidade”, aclaró.





Modelo dependiente

El BNG demandó a Prado que cambie el modelo de gestión del puerto coruñés por considerarlo demasiado dependiente de los cruceros, y que apueste por la diversidad tráficos y fortalecer su carácter económico.

Por su parte, Prado ha subrayado que es “extremadamente importante” mantener diálogo con los representantes de los ciudadanos y ha agradecido el “apoyo” del BNG a los “grandes retos y compromisos” del puerto y aseguró que en el nuevo ente que gestionará los muelles se incluyan en “pie de igualdad” todos los entes con competencias (Xunta, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento)..





El presidente de la Autoridad Portuaria insiste en que todas las partes implicadas están siendo escuchadas. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha convocado su propia reunión sobre el tema para el 23 de este mes.