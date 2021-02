El 092 impuso el fin de semana una cifra récord de multas sanitarias

El fin de semana pasado, la Policía Local consiguió batir un récord de sanciones por incumplir la normativa anticovid, por lo menos en lo que va de quinta fase, cuando entraron en vigor las restricciones máximas de la Xunta, el 15 del mes pasado. En un fin de semana se impusieron más de 150 sanciones a los coruñeses menos comprometidos con el cumplimiento de las normas. La alcaldesa, Inés Rey, había advertido días atrás de que la situación era grave, y que exigía la colaboración de todo el mundo y había advertido sobre el rigor con el que se sancionaría a los infractores.





Porque, en rigor, si el fin de semana, registró una mayor cantidad de multas por parte de la Policía Local no fue porque se detectaran más casos, sino por un aumento en la actividad de los agentes, que realizaron varios controles de seguridad ciudadana para detectarlos. Como siempre, la gran mayoría de los infractores no llevaban mascarilla en un lugar público, pero también hubo muchos que fueron sorprendidos fumando por la calle. “Algunos no saben todavía que no se puede circular fumando”, señaló un agente. Si, en cambio, es posible fumar al aire libre, siempre que sea en un lugar separado del resto y contando con la preceptiva distancia de seguridad, pero no caminando por la calle.





El cierre de la hostelería no ha evitado denuncias en los locales, puesto que se sancionaron a varios establecimientos por permitir consumir en el exterior pero tampoco se ha registrado ningún botellón importante, como si ocurrió el mes pasado, aunque sí casos aislados de bebedores en la vía pública. En realidad, junto con la de las mascarillas, las denuncias más impuestas son las que tienen que ver con las reuniones de personas no convivientes.





El sábado

Curiosamente, este fin de semana el viernes no fue, como es habitual, el día de más infracciones, sino el sábado, donde se recogieron más de la mitad de las 150 impuestas de viernes a domingo.





En total, desde que comenzó la pandemia, la Policía Local ha impuesto cerca de 4.400 sanciones por infringir la normativa.