Las respuestas del Dr. Francisco Suárez, jefe de sección de Hepatología en el CHUAC

Francisco Suárez López, especialista en Aparato Digestivo y jefe de sección de Hepatología en el CHUAC respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde . El facultativo se ha dedicado al estudio del hígado y las enfermedades relacionadas con el mismo desde hace más de 30 años.



A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Hepatología

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

Tengo hernia de hiato. ¿Por qué no se operan salvo que sean graves?



La hernia de hiato es una alteración anatómica muy frecuente, en la cual la parte superior del estómago asciende al tórax. La mayoría de las personas con hernia de hiato no presentan ningún síntoma ni complicaciones de la misma, y por tanto no precisan ningún tipo de tratamiento, ni médico ni quirúrgico. En algunos pacientes la hernia favorece la aparición de reflujo esofágico, el cual puede controlarse fácilmente con el empleo de fármacos inhibidores de la producción de ácido. Además de su efectividad, son fármacos seguros para tomar durante muchos años, por lo que no suele aconsejarse la intervención quirúrgica como la opción inicial de tratamiento. Por ello, solamente aquellos casos que no respondan al tratamiento médico o en los que se presenten complicaciones importantes de la hernia de hiato, tiene sentido el plantear un tratamiento quirúrgico.

Hola doctor, ¿cómo logro estar más desinflamada del intestino?



La primera cuestión es intentar saber por qué tiene usted esos síntomas, ya que dependiendo de la causa, las recomendaciones y el tratamiento varían de forma considerable. Asumiendo que no presente una enfermedad en concreto, y que se trate de un síndrome de intestino irritable, aparte del tratamiento farmacológico orientado al control de los síntomas predominantes, la primera línea de intervención consiste en seguir un patrón regular de alimentación, evitar las comidas copiosas limitar el alcohol, la cafeína, los alimentos especiados, la grasa y los alimentos que producen gases como legumbres, y distribuir la fibra a lo largo del día.

¿Es malo para el hígado tomar ibuprofeno?



El hígado ejerce un papel primordial en el metabolismo de la mayoría de los fármacos y por tanto, la mayoría de ellos pueden causar alteración hepática. En concreto el ibuprofeno es una causa bien conocida pero rara de lesión hepática clínicamente aparente, con una tasa estimada de 1 caso por cada 100.000 recetas, y generalmente con dosis superiores a 2.400 mg diarios.

Hace tres años me diagnosticaron celiaquía. Hago todos los controles cada 6 meses, los análisis me dan bien, pero yo sigo con dolor intestinal y en las biopsias me da que tengo mal las vellosidades del intestino. ¿Por qué aunque siga una dieta estricta sin gluten, no se me recupera el intestino?



Si transcurrido el tiempo persisten los síntomas pese a realizar una dieta libre de gluten, podemos considerar que usted padece una enfermedad celíaca no respondedora. No obstante, no es de extrañar que pese a realizar una dieta sin gluten persista la atrofia de las vellosidades, ya que su recuperación en ocasiones precisa más tiempo de los tres años que usted refiere. Además, ante la persistencia de síntomas es importante descartar otras entidades como la colitis microscópica, el síndrome del intestino irritable o la intolerancia a la lactosa.

¿Se puede curar la hepatitis C?



Efectivamente, se puede curar con tratamiento médico. La disponibilidad de fármacos antivirales, que actúan directamente en el ciclo replicativo del virus, permite lograr tasas de curación en la casi totalidad de los pacientes. Además se trata de fármacos muy bien tolerados y la duración del tratamiento es tan sólo de 8 o 12 semanas. Lo que sí es importante recalcar es que sin tratamiento médico la hepatitis C crónica no se cura nunca.