Las respuestas del Dr. César Bonome especialista en anestesiología y reanimación

El Dr. César Bonone director médico del Hospital San Rafael. Especialista en anestesiología y reanimación respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclara las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Anestesiología.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Es normal sentir dolor de cabeza o náuseas después de la anestesia?

Las náuseas y los vómitos, así como el dolor de cabeza, de garganta o muscular, los escalofríos, la somnolencia, la fatiga y los mareos son efectos secundarios comunes tras la anestesia general, además del dolor de cabeza posterior a la anestesia intradural. Estos efectos suelen ser leves y temporales, y existen protocolos para prevenir y tratar estas molestias. Su frecuencia y severidad varían según los fármacos y técnicas anestésicas utilizadas, así como factores individuales de cada paciente. Durante la evaluación preanestésica es fundamental identificar a los pacientes con mayor predisposición a estos efectos y ajustar el plan anestésico para minimizarlos. En nuestra práctica habitual, ya administramos medicamentos y elegimos técnicas que favorezcan un mejor bienestar postoperatorio para el paciente.

¿La anestesia puede tener efectos a largo plazo en la memoria o en el estado de ánimo?

Esperamos que los anestésicos inhalatorios que a veces utilizamos no causen pérdida de memoria; de ser así, sería un problema grave para nuestra profesión y estaríamos ante una enfermedad profesional propia de los anestesiólogos. La realidad es que las investigaciones sobre los efectos a largo plazo de la anestesia en la función cerebral, especialmente en la memoria y el estado de ánimo, no son concluyentes. En algunos casos, tras cirugías agresivas en pacientes frágiles y de edad avanzada, puede presentarse delirio postoperatorio durante los primeros días de recuperación. Esto suele mejorar en poco tiempo y no se atribuye a los fármacos anestésicos, sino al proceso quirúrgico en su conjunto. A veces se observa un deterioro cognitivo postoperatorio, un deterioro más sutil y prolongado de funciones como la memoria y la concentración. Este fenómeno puede ocurrir en pacientes mayores o con deterioro cognitivo previo y suele estar asociado con cirugías complicadas o graves complicaciones postoperatorias.

¿Qué pasa si tengo alergia a algún medicamento? ¿Cómo lo gestiona el anestesista?

El manejo de las alergias a medicamentos es una prioridad en anestesia para garantizar la seguridad del paciente. Siempre se pregunta al paciente por sus alergias durante la evaluación preoperatoria y antes de entrar en quirófano. Se pregunta no solo por alergias a medicamentos, sino también a alimentos, al látex o sobre posibles incidentes en intervenciones previas.

¿Puedo comer o beber antes de la operación si la anestesia es local?

Cuando un paciente se somete a una cirugía que requiere anestesia general o sedación moderada a profunda, debe guardar ayuno: dos horas para líquidos claros y de seis a ocho horas para alimentos sólidos. Si solo se utiliza anestesia local o una sedación mínima, podría no ser necesario ayunar. Sin embargo, ante cualquier duda sobre el tipo de sedación, incluso si es leve, se suele recomendar el ayuno estándar para garantizar la seguridad, ya que la profundidad de la sedación puede ser impredecible y afectar los reflejos de protección de la vía aérea.

Tengo ansiedad por la cirugía. ¿El anestesista puede ayudarme también con eso?

Es normal que la mayoría de los pacientes sienta cierto grado de ansiedad ante una cirugía, ya que es un proceso desconocido y potencialmente estresante. Se ha demostrado que la consulta preanestésica es clave para reducir esa ansiedad.