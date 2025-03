Style Not Com x Zara: la nueva colección que conquista a los fashionistas

El universo de la moda se reinventa constantemente. Desde el lunes, día 3 de marzo, el emblemático Zara de la calle Compostela, en A Coruña, acoge una colaboración que no pasará desapercibida para los seguidores más ávidos: Style Not Com x Zara. Esta tienda insignia se viste con los colores blanco y azul Klein, características fácilmente reconocibles para aquellos familiarizados con el universo de Style Not Com.

Para quienes no están al tanto, Style Not Com es una cuenta de Instagram que se ha hecho viral en el mundo de la moda. Con un estilo único y una mirada irónica, se dedica a comentar y analizar los movimientos de la industria sin necesidad de imágenes, solo con un lenguaje directo, fresco y, sobre todo, cargado de humor. La esencia de esta cuenta se plasma ahora en una colección cápsula con Zara, disponible no solo en A Coruña, sino también en otras grandes capitales de la moda como Nueva York, Londres, Milán y París.

Esta colaboración lleva consigo un juego de colores y mensajes que capturan la esencia de la moda actual: sencilla, directa y con un toque de ironía. Los productos de esta colección incluyen desde camisetas y sudaderas hasta gorras, totebags y artículos de papelería, todos ellos diseñados con frases que nos hacen reflexionar sobre la industria de la moda y, por supuesto, nos invitan a sonreír.

La colección está arrasando con su propuesta fresca, original y minimalista. I LARA FONTELA

Frases como "What's your fashion cap-ital?", "Sun is hot but fashion is hotter", "I always end up at Zara" o "Fashi-on, Fashi-off" adornan las prendas y accesorios de esta nueva cápsula. Estos mensajes,son una crítica irónica y a la vez fascinante sobre el consumo y las tendencias.

En cuanto al diseño, Style Not Com ha mantenido la estética minimalista que caracteriza su cuenta, con un uso predominante de cuadros azules y letras blancas, sin perder la esencia de la cuenta que lo inspira. Las prendas de la colección son sencillas, pero llenas de carácter: camisetas de manga corta, sudaderas con capucha en azul Klein, gorras y totebags. Además, la cápsula incluye artículos que van más allá de la moda, como velas, cuadernos, espejos y hasta cerillas, todo con ese aire único que invita a pensar y reflexionar sobre la moda como parte de nuestro estilo de vida.

Zara ha sabido captar la esencia de Style Not Com y trasladarla a su colección con un toque irreverente que no deja indiferente. Desde las grandes capitales de la moda hasta la ciudad gallega de A Coruña, la colección está arrasando con su propuesta fresca, original y minimalista.