Pendientes Pétalo: así son las joyas que elabora Marina Gil transformando su amor por la naturaleza en arte botánico

La naturaleza gallega y la creatividad dan vida a Pendientes Pétalo, la marca de joyería botánica de Marina Gil. Inspirada en los paisajes de su tierra, esta joven ourensana crea piezas únicas que encapsulan flores y plantas en delicadas joyas hechas a mano. cada vez se valora más el trabajo artesanal y se da mayor protagonismo a las creaciones handmade, piezas únicas que cuentan historias y reflejan el cuidado y la dedicación de quien las elabora.

¿Quién está detrás de Pendientes Pétalo? Cuéntanos un poco sobre ti y cómo nació este proyecto.

Soy Marina Gil, una ourensana de 23 años graduada en Criminología que ha decidido darle un giro a su vida. Mi marca nació en 2022, con el objetivo de crear unos pendientes únicos para mí. En esa época trabajaba con abalorios, y después de unos meses decidí pasarme a la resina. Llevo toda mi vida admirando la naturaleza, por lo que hacer bisutería con elementos de la naturaleza siempre fue una opción muy bonita para mí. En el año 2020 empecé a crear un herbario con todas las flores que encontraba por el monte y gracias a mi marca he podido encapsular muchas de ellas de forma que no se pierdan nunca.

Empecé a hacer bisutería botánica en 2023, y poco a poco he ido incorporando diferentes elementos de la naturaleza además de las flores, como las setas, bellotas, piñas y plantas.

¿Qué te llevó a elegir el nombre? ¿Tiene algún significado personal o especial?

El nombre de mi marca es Pendientes Pétalo, y surgió porque quería bautizarla con algún nombre que representase lo que quería crear. Desde el principio mi idea era trabajar con resina y flores, pero quise experimentar primero con los abalorios para aprender a usar los alicates y demás herramientas, y también para ver cómo funcionaba la marca. El nombre viene de los pétalos de las flores, y con él quería describir mis productos de manera que cualquiera que lea el nombre sepa de qué va la marca.

¿En qué momento surgió la idea de trabajar con resina? ¿Hubo algo que te inspirara especialmente?

Como dije anteriormente, trabajar con resina siempre fue mi principal objetivo, pero antes de meterme en materia quise informarme para poder hacerlo de manera correcta. Aprendí a utilizarla de manera autodidacta, con el método de “prueba-error”, regalándole piezas a mi madre y viendo como evolucionaban. También me ayudó mucho ver vídeos de cómo utilizar la resina. Actualmente trabajo con resina UV, que es un tipo de resina que cura con los rayos ultravioletas. Gracias a esta resina, puedo trabajar en cada capa de mis piezas de manera rápida, sin tener que esperar 24h a que curen (cómo pasa en el caso de la resina epóxica).

Algunas de las opciones que ofrece Pendientes Pétalo. I CEDIDA

¿Qué materiales utilizas además de la resina? ¿Qué hace que tus productos sean únicos?

Los materiales que uso con la resina son elementos de la naturaleza. Utilizo todo tipo de flores, desde margaritas, hasta orquídeas. También incorporo setas, bellotas, piñas y plantas a mis piezas. En algunos de mis modelos uso pigmentos para darle un fondo de color a las flores que no se aprecian con un fondo transparente. Además, utilizo enganches de acero inoxidable para todas las piezas.



Mis productos son únicos porque cada flor es diferente, por lo que no hay ninguna pieza igual a otra. Además, están creados con mucho mimo y dedicación, cosa que hoy en día es más difícil de encontrar ya que los productos se crean en masa.

¿Por qué elegiste trabajar con plantas de Galicia? ¿Cómo seleccionas las plantas que utilizas en tus piezas?

Me fascina todo lo que crea la naturaleza. Cada flor tiene detalles que la hacen única, y poder recogerlas y convertirlas en complementos es algo mágico para mí. Y como bien es sabido por los gallegos, Galicia es un paraíso natural que nos ofrece miles de especies preciosas con mucho potencial.

Los elementos naturales que uso en mis piezas los selecciono de una manera espontánea. Salgo a dar un paseo por el monte o por el río y observo cada ser vivo que encuentro. Hay muchas plantas que al principio no me atrevía a utilizar, ya que cada una de ellas tiene una forma de secarse distinta y no sabía cómo incorporarlas a mis piezas por su tamaño o forma. Poco a poco, me he ido atreviendo más y ahora utilizo todo lo que encuentro en mis paseos. Mis piezas están compuestas por elementos naturales de Santiago de Compostela, Ourense y Vigo. Soy una persona que ha tenido la suerte de moverse mucho por Galicia, por lo que he podido encontrar especies únicas.

De todas formas, algunas de las plantas que utilizo las compro en floristerías, como las orquídeas y la paniculata. Muchas otras veces, las floristerías me regalan las flores que no pueden vender por el estado en el que se encuentran, y yo siempre puedo aprovecharlas.

¿Qué significa para ti crear bisutería hecha a mano? ¿Cómo describirías tu conexión con el proceso artesanal?

Para mí crear piezas de bisutería botánica es algo mágico. En el momento de creación desconecto completamente de mis problemas y conecto con mi parte más creativa. Son momentos que tengo conmigo misma que me ayudan a estar en paz. Tengo la posibilidad de crear lo que yo quiera con plantas que llevo toda mi vida admirando, por lo que siento una libertad indescriptible. Además, en mis paseos desconecto y me encuentro en un lugar dónde sólo estamos la naturaleza y yo. Estar inmerso en un proceso creativo es algo que le recomiendo a todo el mundo, ya que nos ayuda a conocernos un poco más explotando habilidades que ni sabemos que tenemos.

Pendientes orquídea morada. I CEDIDA

¿Qué mensaje o valores quieres transmitir a través de tus piezas?

A través de mis piezas quiero enseñarle a la gente lo muchísimo que debemos valorar lo que nos ofrece la naturaleza. Vivimos rodeados de paisajes, ríos, mares, océanos, bosques, islas y muchos más sitios llenos de magia gracias a cada especie que los compone. Con esto yo he aprendido a ver que la belleza muchas veces está en lo simple, en lo que vemos día a día y no apreciamos. Por ejemplo, en el paseo del río Lagares en Vigo hay especies infinitamente bonitas, que sólo se encuentran en Galicia. Me gusta reivindicar la belleza de lo autóctono, y de que no hay necesidad de ir lejos cuando vivimos en un paraíso.

¿Qué tipo de productos podemos encontrar?

Podéis encontrar piezas de bisutería de acero inoxidable. Tengo a la venta pendientes, anillos, collares y pulseras. Además, también hago llaveros, broches, fundas de móvil y accesorios para el collar de los perros.

Ofreces encargos personalizados. ¿Qué tipo de proyectos especiales has realizado y cuál ha sido el más significativo para ti?

Los encargos personalizados permiten al cliente enviarme flores con un significado especial para que las transforme en la pieza única que desee. De esta manera, su recuerdo queda encapsulado para siempre en forma de joya, llavero, broche o lo que elija. De los encargos personalizados que he hecho, el más especial ha sido el de una chica que me mandó flores del jardín de su abuela para que le hiciese unos collares a juego para las dos. También me han hecho encargos para bodas, para alumnos y para un equipo de balonmano.

¿Cómo te inspiras para crear nuevas colecciones o diseños?

Mi forma de inspirarme para crear mis diseños es saliendo a caminar por la naturaleza, observando todo lo que me rodea e imaginando como me gustaría recordarlo. De esta manera, creo piezas según las sensaciones que me transmite cada flor o planta. Muchas veces junto distintos tipos de flores para crear pequeños jardines o setas con distintas plantas para crear lo que yo llamo “casitas de hadas”.