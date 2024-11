Nueva Pop Up en A Coruña: estas son las cinco marcas artesanales que estarán presentes

Del 21 al 23 de noviembre, Es Bien Events, ubicado en el número 2 de la calle Pintor Joaquín Vaamonde, será el lugar de encuentro para los amantes de la moda y el diseño artesanal en una Pop Up que promete enamorar a todos aquellos que la visiten. En este espacio singular, montado con un estilo acogedor y con la atmósfera de un “saloncito", cinco marcas gallegas presentarán su trabajo artesanal en una oportunidad única para ver, tocar y experimentar su arte de cerca.

La inauguración se llevará a cabo el jueves 21 de noviembre, de 17:00 a 20:30 horas, y el evento continuará el viernes 22 y el sábado 23 de 11:00 a 20:30 horas. Esta Pop Up reúne cinco proyectos cuidadosamente seleccionados, cada uno lleno de creatividad, pasión y un compromiso firme con la sostenibilidad y el diseño duradero.



Marcas que estarán presentes

Baena

Desde Carral, A Coruña, la marca de Laura Baena destaca en el mundo de la moda femenina por su dedicación a la moda lenta. Baena ofrece colecciones limitadas y prendas hechas a medida, elaboradas con materiales exclusivos que provienen de excedentes de grandes casas de moda europeas como LVMH. Su estilo, pensado para mujeres que buscan elegancia y versatilidad, combina diseño urbano y sofisticado en piezas únicas que reflejan personalidad y calidad.

Prendas de Baena. I CEDIDA



Lalura Design

Fundada en 2024 por Lucía Ruiz de Aguirre, Lalura se centra en el arte de tejer a mano con un enfoque en la moda sostenible. Utilizando materiales de alta calidad como alpaca y merino, esta marca crea prendas atemporales que invitan a una moda duradera y comprometida con el medioambiente. Lalura Design es ideal para quienes valoran el lujo accesible y desean piezas con una historia, pensadas para ser parte de la vida de sus usuarios durante muchos años.

Prendas de Lalura. I CEDIDA

Pilar Rodal

Inspirada en la naturaleza, Pilar Rodal presenta una línea de joyería pensada para mujeres que buscan piezas que realzan su individualidad y fortaleza. Las joyas de esta diseñadora son atemporales y versátiles, concebidas para pasar de generación en generación. Su estilo invita a soñar y a celebrar momentos únicos, capturando en cada pieza una belleza que perdura y que transmite un mensaje de autenticidad y valor personal.

Piezas de Pilar Rodal. I CEDIDA

Mundaya Bags

Liderada por Lara Santomé, Mundaya Bags es una marca de bolsos artesanales diseñados para mujeres de espíritu activo y estilo minimalista. Cada pieza es elaborada a mano con un enfoque en la sostenibilidad y la durabilidad, garantizando un accesorio que une funcionalidad y elegancia. Sus bolsos, de diseño sobrio y práctico, son perfectos para el día a día, destacando por su diseño consciente y su estética atemporal.

Bolsos de Mundaya Bags. I CEDIDA

Zeltia ao Aire

Zeltia Rodríguez Sedes, diseñadora de Zeltia ao Aire, rinde homenaje a la tradición gallega del bordado a través de joyas que reinterpretan esta técnica ancestral con un toque de innovación. Su marca destaca por su esencia auténtica y por el orgullo gallego que impregna cada pieza. Las joyas de Zeltia ao Aire fusionan pasamanería y diseño moderno, creando piezas que conectan con quienes las llevan, evocando la riqueza cultural y la creatividad gallega.

Pieza de Zeltia ao Aire. I CEDIDA

“La Pop Up se va a realizar en el espacio Es bien. Lo acaban de abrir y es un sitio que está montado de una forma muy bonita, parece un saloncito. Nosotras trabajamos todas en nuestros talleres desde casa y vendemos de forma online. No tenemos puntos de venta físicos, no hay nadie que pueda ver nuestras piezas. De esta manera, la gente puede venir, tocar, y ver las prendas, yo creo que es súper necesario. Además, tenemos objetivos comunes como marca y todas somos sostenibles, artesanales y contamos con piezas únicas”, afirma Lucía Ruiz de Aguirre.

Este evento representa una oportunidad para conocer a las diseñadoras detrás de cada marca, y para descubrir productos de alta calidad, elaborados con un compromiso real hacia el medio ambiente y la durabilidad.