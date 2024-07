Las mascotas, un miembro más en las familias

En los últimos años, muchas personas se han animado a adoptar o adquirir un animal de compañía. Diversos factores explican esta tendencia: el deseo de tener una compañía leal, la necesidad de llenar un vacío emocional, y la búsqueda de un estilo de vida más activo y saludable. La pandemia también ha influido significativamente, aumentando el número de mascotas que comparten techo con las familias, ofreciendo consuelo y compañía en tiempos de aislamiento.

Las dificultades económicas y los cambios en los modelos tradicionales de familia han llevado a una notable disminución en las cifras de nacimientos y, simultáneamente, a un aumento considerable en la adopción de animales de compañía. En España, ya hay más perros que niños, una realidad evidente en muchas calles, plazas y ciudades.

Según cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, el número de perros registrados en España ha aumentado un 38% en los últimos tres años, alcanzando los 9,3 millones de canes. En total, los hogares españoles suman 15 millones de mascotas, en contraste con los 6,6 millones de niños menores de 15 años. Esta estadística refleja un cambio cultural significativo en la sociedad española.

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1994, son particularmente destacados en este fenómeno. No solo tienen más animales de compañía que cualquier otro grupo de edad, sino que también presentan tasas de natalidad significativamente más bajas en comparación con generaciones anteriores. Un estudio reciente reveló que más de la mitad de las mascotas adoptadas durante la pandemia fueron adquiridas por personas menores de 34 años, subrayando la preferencia de los jóvenes por adoptar animales en lugar de formar familias tradicionales.

Esta generación tiene una mentalidad y un estilo de vida que favorecen la adopción de mascotas. Conocidos por su afinidad con las nuevas tecnologías y su enfoque en el bienestar personal, los millennials tienden a ver a sus mascotas no solo como animales, sino como miembros importantes de su familia. Esta perspectiva influye en el nivel de gasto y atención que dedican a sus animales de compañía, creando un mercado robusto y en expansión para productos y servicios relacionados con el cuidado de mascotas.



La creciente preferencia por los animales de compañía entre los jóvenes también refleja un cambio cultural más amplio. La estabilidad económica y la incertidumbre laboral han llevado a muchos a descartar la idea de tener hijos. En su lugar, encuentran en los animales de compañía una fuente de afecto, compañía y responsabilidad. Esta tendencia ha transformado no solo las dinámicas familiares, sino también la economía, con un aumento en la demanda de productos, servicios y cuidados especializados para mascotas.

Trece, perrita adoptada en protectora. I LARA FONTELA



Protección y bienestar animal

España destaca por ser uno de los países pioneros en crear una ley que protege y ampara a los animales, reconociéndolos como miembros de pleno derecho dentro de una familia y ya no como meras “cosas”. Esta ley no solo garantiza el bienestar de los animales, sino que también regula el reconocimiento y la protección de su dignidad por parte de la sociedad. No trata a los animales como elementos de la actividad económica, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia.

El poder de los animales para mejorar nuestra salud

Los animales pueden mejorar la salud mental de sus dueños, reducir el estrés y proporcionar un sentido de responsabilidad. La adopción de animales rescatados también contribuye a reducir el número de animales en refugios y puede salvar vidas. La ciencia ha demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol y la presión arterial. Otros estudios han descubierto que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar el estado de ánimo.

Para los más pequeños, hacerse cargo de las tareas relacionadas con un animal de compañía es tremendamente educativo: les enseña a responsabilizarse de un ser vivo, a mantener ciertas rutinas y ser más disciplinados, y les inculca valores como la empatía o el respeto.

Investigaciones del NIH (National Institutes of Health de Estados Unidos) han identificado numerosos beneficios para la salud derivados de las interacciones con animales, especialmente con mascotas. Los científicos están explorando cómo los animales pueden influir en el desarrollo infantil, estudiando sus interacciones con niños que tienen autismo, TDAH y otras afecciones.

Los animales de compañía reducen la soledad y mejoran el estado de ánimo de las personas. I CEDIDA

Políticas para combatir el abandono en Galicia

En Galicia, las protectoras de animales se llenan cada verano debido al aumento de abandonos y casos de maltrato. La Xunta ha implementado políticas para combatir este problema, ofreciendo incentivos económicos de hasta 150 euros por cada animal abandonado que se adopte. Este apoyo cubre los primeros gastos veterinarios, incluyendo desparasitación, vacunación, esterilización y colocación del microchip. El presupuesto asignado para 2024 es de 125.000 euros. Además, quienes adopten y reciban la ayuda no pueden ceder el animal a terceros salvo en casos justificados como enfermedad, incapacidad sobrevenida o vulnerabilidad económica del adoptante.