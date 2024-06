Justine Franco: la mallorquina afincada en A Coruña que triunfa con su colaboración con Zara

Zara sigue apoyando el talento local, y así lo ha demostrado en la nueva colección cápsula lanzada en colaboración con Justine Franco, una artista mallorquina de 27 años afincada en A Coruña. Justine Franco, desde pequeña, ha tenido el privilegio de contar con el apoyo incondicional de su familia en su pasión por el arte, lo que le permitió continuar su camino sin imposiciones. Esta artista comenzó sus estudios en la Escuela de Arte Pancho Lasso y más tarde ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Restauración y Conservación del Patrimonio, aunque no llegó a finalizar la carrera.

"En un momento de incertidumbre profesional, decidí reinventarme como diseñadora de producto digital. Esto marcó el inicio de mi independencia y mi carrera laboral. A pesar de crecer en este nuevo campo, una parte de mí siempre anhelaba volver a la pintura", explica Justine.

La transición a diseñadora de producto digital fue un paso crucial para su desarrollo profesional, pero nunca se alejó del todo del arte. Justine se mudó a A Coruña, donde su carrera como artista independiente despegó de manera inesperada. "Compartí mis pinturas con mi pareja, Gia, quien, sin decirme nada, logró que un estudio de arquitectura que también comercializa arte expusiera mis obras. Este fue el comienzo de mi carrera como artista independiente, y desde entonces no he parado", relata.

Ha vendido sus obras a particulares, empresas y estudios, ha participado en subastas y exposiciones, y ha colaborado con marcas y creadores de contenido. En su día a día, Justine se describe como "una persona creativa y un poco caótica". Disfruta de la vida junto a su pareja y sus animales, viviendo en la naturaleza, disfrutando de la playa, la música, los viajes y salidas a cenar. "El equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal es clave para dar pie a la creatividad y trabajar en ideas nuevas", destaca.



Inspiración y evolución en sus obras

Cada una de sus obras es única y está inspirada en diferentes aspectos de su vida. Normalmente, son escenas de su propia vida o recuerdos que se reflejan en las posturas de los retratos, los colores o el trazo. “Un buen ejemplo para explicarlo es una de mis últimas obras 'Vamos a dar un paseo'. En ella aparecen dos sujetos. Uno de ellos está totalmente apoyado sobre el otro, y su ropa está pintada a trazos sin rellenar. Representa el mostrar la vulnerabilidad sin complejos ante la persona que amamos, entregando así toda nuestra confianza. El otro sujeto con más templanza le da lo que necesita y no lo que pide. Estas son situaciones que todos en una relación amorosa creo que hemos vivido y es una reflexión de mi experiencia propia”, afirma.

Sus obras han pasado de ser más abstractas a incorporar elementos más figurativos, colores y formas de manera gradual."La continua evolución de un artista es algo natural y que seguro seguiré haciendo. No me preocupo en ese aspecto ni me fijo en tendencias, me dejo llevar por mi creatividad y por lo que me nace cuando se me ocurre una idea", añade.

Normalmente en su catálogo explica en qué se inspira la obra. “A veces es un fragmento de una canción que me traslada a un recuerdo, a veces es una historia inventada, un libro, un sentimiento, una vivencia, un pensamiento…”, destaca Justine.

Colaboración con Zara Woman

Justine ha dado un paso significativo en su carrera al lanzar una colección cápsula con Zara Woman. Titulada 'Zara Woman X Justine Franco', esta colección incluye dos camisetas y un body que presentan diferentes obras de la artista. Destaca el body de fondo rosa que tiene como protagonista a una mujer con gorro, además de otra camiseta con fondo blanco en la que aparece la figura de un hombre con diversos colores llamativos.

"El proceso ha sido súper sencillo y ameno. Tienen un equipo muy bien organizado que ha hecho que todo fuera muy fácil. Para mí ha significado un sentimiento de orgullo y de gratitud que una empresa tan grande como Zara quisiera colaborar conmigo. Me ha dado cierto reconocimiento y un chute de energía para seguir haciendo las cosas como hasta ahora”, añade.

Esta colaboración ha ampliado la visibilidad de la artista a nivel mundial. "No esperaba que llegara algo tan grande en este momento. Zara es algo inmenso conocido en el mundo entero y la colección se lanzó a nivel mundial.Está llegando gente a mi perfil desde diferentes partes del mundo. Me escriben desde Hong Kong, Nueva York, Ámsterdam, Bruselas... Los primeros días fueron bastante locos", añade.

Además, Justine ha comenzado a colaborar con Kave Home, vendiendo sus obras a través de su página web.

Body Justine Franco x Zara Woman

Estilo y filosofía

Justine apuesta por rostros con sombreros gigantes en sus retratos, que están muy accesorizados y combinan lo figurativo con lo abstracto. "Esta preferencia por lo detallista, lo colorido y lo complejo, frente a la tendencia actual hacia lo práctico y lo minimalista, posiciona mi arte en un diálogo constante en la sociedad y las creaciones actuales", explica. Le gusta que su obra sea el objeto que rompa la estética del espacio en el que convive.

Desde muy pequeña, Justine tenía claro que su camino sería en el arte. "Cuando era muy pequeña, sobre los cuatro años, le decía a mis padres que quería ser pintora. Aunque mi visión sobre el medio específico ha evolucionado, siempre estuve segura de que mi camino sería creativo. Mi vocación se ha ido definiendo con el tiempo, y a día de hoy estoy segura de que lo que me llena al 100% es pintar”, concluye la artista.