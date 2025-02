Ideas de regalos para San Valentín en A Coruña: sorprende a tu pareja con un detalle especial

San Valentín está a la vuelta de la esquina, y si todavía no has encontrado el regalo perfecto, no te preocupes. A Coruña ofrece una gran variedad de opciones para sorprender a tu ser querido, desde experiencias hasta detalles personalizados. Te presentamos algunas ideas que seguro te inspirarán para hacer de este 14 de febrero un día inolvidable.

Si las flores son la opción ideal para tu pareja, debes visitar Médula. Esta floristería, que se caracteriza por su estilo moderno, está ubicada en la calle Orillamar. Cuenta con un espacio industrial lleno de color, donde predominan los tonos rosa, verde y amarillo. Fundada por Elena Naveiras tras superar su propio tratamiento médico, en Médula encontrarás creatividad y pasión por el arte floral. Si buscas un ramo original y lleno de energía, Médula es tu lugar.

Para aquellos que buscan regalar una experiencia, Aura Urban Retreat es el destino ideal. Este exclusivo spa urbano, inspirado en los cuatro elementos, se encuentra en pleno centro de A Coruña y ofrece un ambiente perfecto para disfrutar de momentos de relax y conexión. El regalo perfecto para San Valentín es una de sus Experiencias Retreat, diseñadas especialmente para dos personas. Entre ellas, destaca el ritual Gold Spa, que incluye acceso privado al spa y un masaje en pareja. Un viaje de dos horas para despertar los sentidos y conectar cuerpo, mente y espíritu.

Si tu pareja disfruta de la moda y el confort, la marca española Morrison presenta una nueva colección de zapatillas perfectas para regalar en este San Valentín. El modelo Anderson destaca por su diseño minimalista y elegante, ideal para aquellos que no renuncian a la comodidad sin perder el estilo.

El modelo Anderson de la firma Morrison

Si a tu pareja le encanta la cerveza, Bigcrafters, la tienda online impulsada por Estrella Galicia, ofrece varias opciones exclusivas para celebrar San Valentín. Uno de los regalos más originales es el pack “Por una birra juntos”, que personaliza la imagen de las botellas con este mensaje y las acompaña de copas para disfrutar de una experiencia cervecera en pareja. Además, podrás combinar el pack con otros productos exclusivos de Estrella Galicia, como la lata o botella de Sargadelos.

Estrella Galicia edición "Por una birra juntos"

Este San Valentín, Zara ha lanzado una camiseta con un mensaje en gallego que no dejará indiferente a nadie. “Mais amor por favor” es el mensaje que aparece en la parte trasera, mientras que en la parte delantera se puede leer “Isto é amor”. Disponible en tres colores (blanco, negro y rojo).

Camiseta edición limitada de San Valentín de Zara

Si buscas un plan romántico para San Valentín, la serie de conciertos Candlelight llega a A Coruña con una cita imperdible. El Hotel NH Collection A Coruña Finisterre acogerá este evento el 14 de febrero a las 19:00 y a las 21:00 horas, donde la magia de las velas y la música se fusionan creando un ambiente muy acogedor. El repertorio incluirá piezas icónicas de la serie Bridgerton, como “Bad Guy” de Billie Eilish y “thank u, next” de Ariana Grande, creando el ambiente perfecto para una cita inolvidable.