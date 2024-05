Pull & Bear ha diseñado una colección de Hello Kitty de edición limitada del icónico personaje para celebrar el 50 aniversario de la creación de uno de los iconos del pop más cool. La cápsula se apoya en la estética Y2K y da un giro al característico universo del personaje más cute.



Una colección compuesta por un twin set denim con top y bermudas cut out y con la silueta Hello Kitty estampada, una minifalda rosa denim y camisetas tanto oversize como cut out con estampado y logo.

En esta cápsula femenina de edición limitada también encontramos propuestas especiales como un chándal con chaqueta track y shorts, que posee un top de corte dosmilero a juego.

Las prendas tienen detalles strass en las faldas, la camiseta y los complementos, para enfatizar esa tendencia Y2K que respira la propuesta.

Los fits, lavados y colores aportan al universo de Hello Kitty una mirada atrevida y subversiva que se acerca más a la chica Pull & Bear.





En los accesorios, destacan los dos bolsos, uno denim de hombro, y otro estilo luna en rosa. También se han diseñado calcetines, un pañuelo, dos collares y un chain belt de estilo 2000s.

El mítico logo del dibujo decora las prendas y accesorios de esta línea que se convertirá en objeto de deseo de los fans de Hello Kitty y los coleccionistas más fieles.





La colección Hello Kitty x Pull & Bear estará disponible a partir de Mayo en la web y en tiendas físicas.