El gimnasio en casa de David Guetta

David Guetta, el mundialmente conocido Dj y productor discográfico francés, habla en su impresionante villa de Ibiza donde cuenta con un exclusivo gimnasio Technogym en casa. El templo donde lleva a cabo su rutina diaria de fitness. David habla de una vida demandante, tanto física como psicológicamente, pero ¿cómo se gestiona una presión así? Para él, el secreto está en el ejercicio físico, que le permite alcanzar la tranquilidad necesaria para mantener un ritmo tan acelerado.



Su gimnasio lo describe como “una revolución, una forma de enfocar el entrenamiento completamente diferente a como se hacía antes”. “Nunca había visto nada igual. Los productos se adaptan a mí y recuerdan mi rendimiento en entrenamientos anteriores, lo que significa que ni siquiera tengo que seleccionar la carga de trabajo. Es como entrenar con amigos, con su apoyo, pero todo viene de la inteligencia artificial de los equipos”.



Una evolución significativa en la tecnología del fitness, con equipamiento diseñado para adaptarse en tiempo real a las necesidades individuales de cada usuario. Este enfoque revolucionario encaja perfectamente con el estilo de vida de alto rendimiento de el Dj, que equilibra las exigencias de actuar para multitudes de todo el mundo con la resistencia física y mental necesaria para seguir creando e innovando.



Además de entrenamiento de fuerza, el Dj ha elegido productos cardiovasculares como la cinta de correr para entrenamientos de alta intensidad, el remo profesional para mejorar la resistencia cardiovascular y la potencia, que proporcionan un entrenamiento completo y eficaz.



Un entrenamiento completo que combina ejercicios de fuerza con estabilidad del core para un entrenamiento perfecto, inspirado en la experiencia de la empresa como Proveedor Oficial de los Juegos Olímpicos durante nueve veces y construido para los atletas con los más altos estándares en biomecánica, ergonomía, durabilidad y seguridad para maximizar el rendimiento deportivo. Completó su espacio de entrenamiento con un juego completo de mancuernas Technogym y un banco Pure Strength.



El vínculo entre David, el mundo del fitness y el deporte surgió cuando el icono de la música electrónica era joven. El talento, subraya, es lo que marca la diferencia: “Empecé a entrenar simplemente porque quería gustarme más y sentirme bien conmigo mismo; ¡seguro que los deportistas profesionales tienen razones mucho más profundas! Luchan para ganar, para ser los mejores del mundo. Esto es lo que siento por la música. Es lo que podemos llamar talento, creo. En algunos niveles, para hacer lo que haces, sea lo que sea, debes estar obsesionado con ello”.



David ha elegido Technogym no sólo para mantenerse activo física y mentalmente con los mejores productos de entrenamiento, sino también por los valores y objetivos que le unen a la empresa. “Me he dado cuenta de que hay una cierta similitud entre Technogym y yo porque siempre he sentido que tengo una misión que llevar a cabo en este planeta, compartiendo mi pasión por hacer feliz a la gente. Hablando con el equipo me di cuenta de que la empresa también tiene una misión, hacer del mundo un lugar mejor y más sano. Esto me inspiró mucho y me transmitió un sentimiento de positividad”.