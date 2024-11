Get ready para el otoño con los slippers de MOU

El pelo y el color harán que este calzado se convierta en el protagonista de cualquier look. Oficialmente, es momento de darle la bienvenida al otoño y, aunque para muchos sea una despedida difícil, esta estación trae una nueva energía y abre la puerta a una infinidad de posibilidades en moda y, lo más importante, a

nuevas tendencias.



En MOU lo tienen claro: el pelo está de moda y es una de las tendencias claves este otoño. De la misma manera, saben que el frío no es sinónimo de colores apagados. Por eso, para dar un toque alegre a los looks en estos días que empiezan a nublarse, la firma tiene sus slippers de pelo con su característico pespunte o stitching.



Este modelo es perfecto para ir a trabajar con un look más formal o para quedar a tomar algo. Su furstyle hace que sea un calzado atrevido y sus modelos en colores vibrantes como el rosa o el morado harán que no pases desapercibido. Además, el forro interior no solo añade una dosis extra de confort, sino que aporta calidez en esos díasen los que el clima no termina de decidirse.



Color y pelo

Así que, son una opción perfecta para darle un giro a los outfits este otoño, una apuesta segura optar por los coloridos y peludos slippers de MOU.

Con la llegada del otoño, es el momento perfecto para renovar el armario y prepararse para los días más frescos. Esto no solo significa guardar las prendas más ligeras, sino también actualizar el calzado, eligiendo opciones más cálidas y resistentes. MOU, la firma de calzado londinense, cuenta con una selección de modelos masculinos con los que ir cómodo, pero sin renunciar al estilo.



La colección incluye zapatillas, botines y botas que reflejan el característico estilo de la marca, con su inconfundible pespunte o stitching, que les aporta un toque artesanal y distintivo.



La paleta de color apuesta por tonos otoñales como el marrón, gris y negro, ideales para combinar con cualquier look. Además, todos ellos incluyen un forro de borrego que aporta calidez y confort para los días

más fríos.



Su gran versatilidad los conviertemen el calzado perfecto para cualquier ocasión, ya sea para ir a trabajar o

para disfrutar de un plan más casual.