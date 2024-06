Espazo Nature: un oasis de sostenibilidad, gastronomía y lujo en la costa de Razo

Espazo Nature, un innovador complejo turístico, abrió completamente sus puertas ayer en un evento que congregó a 80 asistentes. Este establecimiento, que destaca por su oferta inédita en la región, fusiona naturaleza y lujo en un entorno sostenible, situado a tan solo cinco minutos a pie de la playa de Razo, en Carballo.

Fundado por Luz Pardo y Antonio Vázquez, junto a sus hijas Laura y Ana Vázquez, Espazo Nature tuvo una apertura parcial el 11 de marzo, cuando se pusieron a disposición del público las villas. Sin embargo, la inauguración oficial de ayer marcó la apertura completa del complejo.



Espazo Nature cuenta con un aforo total para 70 personas, distribuidas en 22 alojamientos:

1) Gran Villa Nature: capacidad para seis personas, con salón comedor, dos dormitorios, dos baños, terraza con mobiliario exterior y una piscina privada con vistas a las dunas de Razo – Baldaio.

2) Villa Nature: un refugio con salón comedor, dormitorio, baño, cocina equipada y terraza con vistas al mar.

3) Glamping Nature: espacio de 35 m², cerca de la playa de Razo, con vistas a la laguna de Baldaio, baño privado y cocina, para hasta tres adultos o dos adultos y uno o dos niños.

4) Cabaña Nature: alojamiento acogedor de 22 m² para dos personas, con dormitorio, cocina, baño privado y terraza.

Ana Vázquez, cofundadora y directora del complejo, subrayó en su discurso inaugural la importancia de la sostenibilidad y la integración con el entorno natural. Las villas y cabañas ecosostenibles, con cubiertas ajardinadas y estructuras de madera, están diseñadas para minimizar el impacto ambiental y mantener la biodiversidad local.

Espazo Nature



Gastronomía y servicios complementarios

El restaurante del complejo, Espazo x Tamboril, ofrece una experiencia culinaria basada en productos locales de alta calidad. Este establecimiento no solo funciona como restaurante, sino también como cafetería, abriendo sus puertas desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche. Para el desayuno presentan una amplia selección de productos, desde tostadas clásicas con queso crema, miel y frutos secos hasta tostadas con sardina ahumada, queso de O Cebreiro y tomate. No faltan los bocadillos, la tortilla, los croissants, el yogurt con avena, chía y fruta, o el yogurt con cereales y chocolate, entre otros muchos.

El restaurante ofrece una variada carta para satisfacer todos los gustos: entrantes (ensaladilla, sopa de pescado y marisco, salpicón de marisco y rape, y mejillones en escabeche, entre otros); pescados (como la merluza al aroma de oliva); carnes (como la costilla de cerdo a baja temperatura o el entrecot de ternera), y cuatro variedades de arroces.



Además de la oferta gastronómica, Espazo Nature proporciona una amplia gama de servicios de bienestar, como masajes, clases de surf y yoga, actividades de aventura y una tienda de productos artesanos locales. Estos servicios no solo mejoran la experiencia de los huéspedes sino que también apoyan la economía local.



Festival de Yoga

Para celebrar el Día Internacional del Yoga, el 22 de junio, Espazo Nature organiza el primer Festival de Yoga en Carballo. Este evento contará con sesiones de mañana y tarde, cuatro clases de diferentes estilos de yoga, y la opción de disfrutar de una comida en el restaurante. El festival está abierto al público, con plazas limitadas.