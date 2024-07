Cuatro prendas que tienen más del 50% de descuento en Zara y que necesitas en tu armario

Las rebajas son el momento perfecto para renovar el armario de manera estratégica y económica. Durante este período, podemos conseguir prendas que son esenciales en cualquier armario y que, además de su versatilidad, se podrán aprovechar durante muchos años.

Pero las rebajas no solo son una ocasión para la compra práctica. También son el momento ideal para darte un capricho y adquirir esa pieza especial que has estado deseando durante mucho tiempo. Hoy te proponemos cuatro prendas que puedes conseguir en las rebajas de Zara al 50% de descuento.

Falda satinada

Las faldas satinadas se pueden llevar en cualquier época del año, resultando más elegantes que los pantalones vaqueros. Son una prenda versátil que se adapta a cualquier estilo: con camiseta blanca y deportivas, para un estilo más informal, o con americana y zapatos de tacón para un look de oficina. Te proponemos una en marrón chocolate que tiene un precio de 9,99€.

Falda satinada de Zara. I ZARA

Chaqueta de lentejuelas

Las lentejuelas ya no son exclusivas de las fiestas navideñas o eventos nocturnos. Puedes llevar prendas repletas de paillettes durante el día y conseguir un look increíble. La clave está en combinarlas con piezas neutras o clásicas para equilibrar el brillo y evitar un look excesivamente festivo. Te proponemos una chaqueta de lentejuelas en tonos plata.

Chaqueta de lentejuelas. I ZARA

Pantalones de estampado de leopardo

El animal print, con su carácter audaz y salvaje, ha vuelto con gran fuerza y se adapta a todos los estilos. Puedes optar por combinarlo con prendas neutras para un look más sofisticado o atreverte a usar colores vivos para un estilo más audaz. Los pantalones que te proponemos tienen un precio de 12,99€.

Pantalones de leopardo de Zara. I ZARA

Pantalón de crochet

Los pantalones de ganchillo se han convertido en una prenda imprescindible por su comodidad y versatilidad. El crochet ha logrado consolidarse como una tendencia clave, posicionándose temporada tras temporada. Su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones y su textura única los hacen perfectos tanto para looks casuales como para outfits más elegantes.