Cinco libros que puedes comprar en la nueva librería de la Fundación Marta Ortega

Mientras la Fundación MOP prepara su nuevo gran proyecto expositivo, el silo se reabrió hasta el 31 de julio para presentar la exposición colectiva "Future Stories". Esta muestra incluye obras de tres jóvenes fotógrafos gallegos: Umesh Graña, Alba Jiménez y Sofía Taboada, quienes han disfrutado de una residencia artística de tres meses, financiada por MOP, en la sede de Fondazione Sozzani en Milán.

Además, el interior del silo de Batería alberga una librería especializada en fotografía, moda, diseño y otras disciplinas artísticas. Este espacio, diseñado con un minimalismo elegante y atemporal, es ideal para que los libros y objetos destacados capten la atención de todas aquellas personas que la visiten.

El interior de la librería se caracteriza por el uso predominante del color negro en las estanterías, mesas y el suelo, lo que dota al espacio de una elegancia y neutralidad que permite que los libros, con sus diversos colores, destaquen en las baldas expositoras. La distribución del espacio aprovecha la forma curva del silo, creando dos círculos concéntricos: uno formado por las paredes y otro por las mesas, ambos rodeando un mostrador central.

Estos son cinco de los libros que podrás conseguir en la librería:

1. Archive de Sofia Coppola



"Archive" es el primer libro de Sofia Coppola que abarca toda su carrera cinematográfica. Basado en la colección personal de Coppola, este libro incluye fotografías, material efímero, primeros trabajos de desarrollo, collages de referencia, influencias, guiones anotados y documentación inédita entre bastidores. Ofrece un relato detallado de sus ocho películas hasta la fecha.

Archive de Sofia Coppola

2. The Heart is a Sandwich

Con un toque de humor, profundidad y absurdidad, y rebosante de belleza inesperada, este nuevo fotolibro del artista estadounidense Jason Fulford presenta doce historias recopiladas de una década de experiencias en Italia.

En formato de libro de bolsillo de tamaño novela, el volumen relata encuentros con panaderos incansables, un sótano de museo que estalla, las reflexiones de Aldo Rossi sobre la felicidad, el centro de la Tierra y el garaje de Guido Guidi. Las imágenes de Fulford, aparentemente simples, destacan por su habilidad compositiva que desvela metáforas y significados profundos.

The Heart is a Sandwich

3. Something's off

Virgil Abloh lanzó en 2016 la colección "The Ten", donde reimaginó los 10 diseños más icónicos de Nike. Dicha colección está ahora plasmada ahora en este libro, que todo amante de las sneakers necesita. Es un documental impreso del proyecto Off White y Nike.

Something's off

4. John Galliano for Dior

Las creaciones de John Galliano para Dior han dejado huella en la historia de la moda. El libro "John Galliano for Dior" captura cronológicamente estos diseños icónicos y revela momentos detrás de cámaras nunca antes vistos, destacando la creatividad de modelos, estilistas y el propio Galliano. Las fotografías de Robert Fairer transmiten el drama y el glamour que definieron los desfiles de Galliano para Dior, convirtiendo esta publicación en un tesoro para amantes los de la moda y la fotografía.

John Galliano for Dior

5. A Life in Fashion: The Wardrobe of Cecil Beaton

Desde su llegada a la Universidad de Cambridge en 1922 con una llamativa combinación de chaqueta de noche, zapatos rojos y pantalones blanco y negro, hasta su memorable encuentro con Greta Garbo una década después, vestido con un impecable abrigo blanco, tiburón y nuevos zapatos y calcetines blancos, Beaton personificó una elegancia sartorial flamante y despreocupada.

Mantenía cuentas con varios sastres de Savile Row y adquiría sombreros de Herbert Johnson y Lock & Co, así como camisas de Excello en Nueva York. Su armario, que incluía piezas de Lanz of Salzburg, ahora se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York y el V&A de Londres, junto con otros elementos documentados e ilustrados en este estudio. Este libro es perfecto para el público interesado en la ropa masculina de alta calidad.