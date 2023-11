Valtònyc, tras aceptar dos años de cárcel: "No podía asumir volver a pasar cinco años en el exilio"

El rapero Valtònyc ha dicho que este martes ha aceptado en la Audiencia de Sevilla una pena de dos años de cárcel porque su objetivo es seguir haciendo música y activismo: "No podía asumir volver a pasar cinco años en el exilio ni tampoco quería ir a la cárcel".



Lo ha dicho en declaraciones a Vilaweb, recogidas por Europa Press, después de que la Sección Séptima de la Audiencia haya resuelto con un acuerdo de conformidad entre las partes el juicio contra Valtònyc, por haber llamado a "matar a un puto guardia civil" al público de un concierto en Marinaleda (Sevilla) en 2018.



El cantante ha aceptado esta pena porque su objetivo es continuar en la música y en el activismo y "la única forma de poder hacerlo era no yendo a la cárcel".



"No he prometido nunca nada a nadie. Nunca he tenido un sueldo público, ni me ha votado nadie. Desde los 18 años he hecho lo que he creído que tenía que hacer por mis principios y por mis valores, y también teniendo en cuenta mi estado de ánimo y mi familia", ha añadido.



"He podido tomar una decisión correcta o una decisión equivocada, pero lo he hecho teniendo en cuenta estos factores", y ha dicho literalmente que se siente aligerado cuando piensa en que podrá continuar con su vida.



La defensa del rapero ha solicitado la suspensión de la pena de cárcel dado el arrepentimiento mostrado, los años transcurridos desde los hechos y que Valtònyc "ya no es la misma persona" que en aquellos momentos, una solicitud de suspensión ante la cual la Fiscalía y la AUGC no se han opuesto.