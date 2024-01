Torres reprocha a algunas comunidades su rechazo a la acogida de migrantes

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprochó a algunas comunidades su rechazo a acoger migrantes procedentes de Canarias, tanto adultos como menores. “Es una realidad que la conozco bien porque la he padecido”, argumentó Torres en alusión a su etapa pasada como presidente de Canarias.



“En una situación que depende de la voluntariedad o de la solidaridad y hay que ir a una situación distinta en la que, desde el punto de vista legal, los menores no acompañados que llegan en pateras o cayucos a un territorio determinado se distribuyan entre el conjunto de las autonomías”, indicó el ministro en una entrevista en RNE en la que reiteró la intención del Ejecutivo de modificar la ley para garantizar la distribución de los menores no acompañados. No ocultó sus dudas a los obstáculos en el Congreso por parte de “la ultraderecha o la derecha”.



“No están en desacuerdo con que lleguen menores a sus territorios, pero piden financiación y yo les recuerdo a todas las comunidades que esa es competencia autonómica y el Estado lo que hace es responder y lo hace con los migrantes mayores de edad que llegan a nuestras cosas”, argumentó Torres, quien expresó la intención del Gobierno de hablar con los partidos para ver si la modificación de esa ley “es posible”.



Lamentó que se haga “demagogia” sobre el fenómeno migratorio y que en algunas regiones hubiese “manifestaciones en contra de acoger a los menores que llegan a Canarias”. “No puede ser que la migración que llegue a Europa se quede en Andalucía, en el Levante, en Ceuta o Melilla”, señaló.



Respecto al pacto migratorio europeo, Torres no ocultó que el Ejecutivo hubiese deseado un acuerdo “más ambicioso”, pero admitió que es “fruto de la realidad política de la Unión Europea donde “hay países que quieren que la migración se quede en los territorios frontera y lo manifiestan con claridad”.