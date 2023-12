Shakira, Bizarrap y Peso Pluma, las más buscado en español de EEUU en Google este año

La canción "Sessions, Vol. 53" de la artista colombiana Shakira y el argentino Bizarrap, así como información sobre el cantante Peso Pluma, encabezan las listas de tendencias de búsquedas en español en Estados Unidos en Google este año.



Según anunció este lunes el gigante tecnológico, en lo referente a las canciones, el tema que más marcó tendencia este año fue La Sessions, Vol. 53, que se lanzó el 11 de enero y cuenta en YouTube -que forma parte de Google- con más de 650 millones de reproducciones.



Mientras que en el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto están canciones en las que participó el artista mexicano Peso Pluma: La people, AMG, El Azul y PRC, respectivamente.



Peso Pluma también encabeza otras listas como la de "¿Dónde...?", ya que la primera pregunta es "¿De dónde es Peso Pluma?", seguida por "¿Dónde se hundió el Titanic?" y "¿Dónde ver el clásico mundial de béisbol?".



Así como la categoría de "¿Quién?", dónde la primera pregunta es "¿Quién es el papá de Peso Pluma?", seguida de "¿Quién es Lele Pons?" y "¿Quién juega hoy en la Copa Oro?".



El artista mexicano también aparece en la tendencia de búsquedas de Google con la pregunta "¿Qué es…?", pero en el cuarto puesto, con la pregunta "¿Qué es Peso Pluma?", por detrás de "¿Qué es la implosión?" -probablemente para comprender la implosión en junio del sumergible Titán-, "¿Qué es Oxycontin?" y "¿Qué es sapiosexual?".



La llegada de Messi al Inter de Miami este año también se situó entre las tendencias de búsqueda de la sección "¿Cómo..?", ya que en el segundo puesto está "¿Cómo va el Inter de Miami?", mientras que el primer puesto busca información sobre el programa de televisión La casa de los famosos con la pregunta: "¿Cómo votar en La casa de los famosos?".



Peso Pluma también se deja ver en esta categoría, en el puesto quinto, con la pregunta "¿Cómo se llama Peso Pluma?".



La última categoría que comparte Google está dedicada a las recetas, donde la tendencia predominante fue la búsqueda de instrucciones para hacer "frijoles charros", seguido de otros platos como "cubana de ropa vieja", "galletas de avena" y "lasaña".



Google explica en un comunicado que para crear estas listas analizó las búsquedas de mayor tendencia, "aquellas que tuvieron el mayor aumento de tráfico durante un período sostenido en 2023 en comparación con 2022".

Gaza, Barbie y Oppenheimer, lo más buscado en EE.UU.

Las listas de tendencias de búsquedas en Estados Unidos en Google este año las encabezan temas como la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, las películas supertaquilleras 'Barbie' y 'Oppenheimer', el jugador de fútbol americano Damar Hamlin y el videojuego 'Hogwarts Legacy'.



Según anunció este lunes el gigante tecnológico, en el apartado de noticias lo más consultado fue 'Guerra de Israel y Gaza', seguido de 'submarino Titanic' -en relación con la implosión en junio del sumergible Titán-, mientras que los puestos tres, cuatro y cinco los consiguieron los huracanes Hilary, Idalia y Lee.



'Barbie' encabeza la lista dedicada a las películas, lo que no sorprende ya que la cinta protagonizada por Margot Robbie consiguió romper las taquillas de todo el mundo con una recaudación global de 337 millones de dólares.



En segundo lugar, está 'Oppenheimer', que también fue un éxito con los cines con una recaudación de 174 millones, seguidos de 'Sound of Freedom' dirigida por el mexicano Alejandro Gómez Monteverde y 'Everything Everywhere All at Once', película que arrasó en la última edición de los Oscar.



El actor que más tendencia ha marcado en el buscador este año ha sido Jeremy Renner, quien en enero tuvo un accidente con una máquina quitanieves que pudo acabar con su vida, seguido de Jamie Foxx y Danny Masterson, actor de la serie 'That 70′s Show', quien en septiembre fue condenado a 30 años de prisión por violar a dos mujeres.



En el quinto lugar, está el actor chileno Pedro Pascal, que este año ganó popularidad gracias a las series 'The Last of Us' y 'The Mandalorian'.



Mientras que en la categoría de 'gente', coronan la lista el jugador de fútbol americano Damar Hamlin, de nuevo Jeremy Renner y el también jugador de fútbol americano, Travis Kelce, quien ganó popularidad fuera del deporte por ser la pareja de la cantante Taylor Swift, que sorprendentemente no aparece en ninguna de las categorías de anunciadas por Google.



Hamlin y Kelce también están en primera y segunda posición en la sección de 'deportistas' seguidos por el también jugador de fútbol americano Brock Purdy.



En lo relativo a los videojuegos, destaca la popularidad de 'Hogwarts Legacy', 'Connections' y 'Baldur’s Gate 3'.



