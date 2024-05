La sentencia del juicio de Daniel Sancho se leerá el 29 de agosto

El juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha concluido este jueves en Tailandia con un alegato del acusado tras un proceso que ha durado cerca de un mes.



La última vista del juicio contra Sancho ha terminado en el Tribunal Provincial de Samui, un día antes de la fecha inicialmente prevista para el fin del proceso, que se ha celebrado a puerta cerrada desde el pasado 9 de abril.



El juez, cuya identidad es confidencial, ha fijado la fecha de la lectura de la sentencia completa para el 29 de agosto a las 10 de la mañana, según ha podido confirmar EFE.



Durante la vista de este jueves, Sancho ha hecho un alegato final de cerca de 45 minutos, que había solicitado él mismo.

Por su parte, el actor español Rodolfo Sancho aseguró este jueves que "es una absoluta mentira" que no haya transmitido sus condolencias a la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por cuyo supuesto asesinato premeditado ha sido juzgado en Tailandia su hijo Daniel Sancho.



"Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia (de Arrieta), que no he presentado mis condolencias", dijo hoy Rodolfo Sancho a la salida del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), donde concluyó este jueves el juicio contra su hijo.



"Es una absoluta mentira", subrayó el actor, quien añadió: "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien".



El intérprete, que apenas ha hecho declaraciones desde que comenzó el juicio el 9 de abril, celebrado a puerta cerrada entre una gran atención mediática, dijo hoy estar "muy satisfecho" con el proceso.



En declaraciones a EFE desde Tailandia el pasado septiembre, un mes después del supuesto crimen en la turística isla de Phangan (cercana a Samui), Rodolfo Sancho transmitió su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".



El actor aseguró asimismo en una entrevista estrenada al inicio del juicio en HBO Max que "hay dos víctimas" en el caso y que confía en que "salga la verdad".



Sancho se ha declarado no culpable del asesinato premeditado, el delito que conlleva un castigo máximo de pena de muerte en Tailandia, que apenas aplica, y del cargo de destrucción de documentación ajena, y solo ha aceptado el de ocultación del cuerpo.



La defensa alega que Sancho actuó en defensa propia tras un intento de violación por parte de Arrieta y que la muerte del cirujano se debió a un accidente durante una pelea.