Retiros para volver a ti

“Una oportunidad para desconectar, para dejar las distracciones que nos rodean y conectar con nuestras necesidades, con nosotros y con nuestra esencia, Ya que a veces nos dejamos llevar por los ritmos frenéticos de la vida y no nos dedicamos esos momentos para nosotros, para escucharnos, reflexionar o simplemente disfrutar de un tiempo para ti” dice Raquel Romero, profesora de yoga y diferentes modalidades como Vinyasa, Yin Yoga y Ashtanga yoga y encargada de organizar los retiros.

Lo mejor de todo es poder hacerlo rodeada de personas que están en tu misma sintonía, los retiros “Volver a ti”están pensados para eso rodeados de un entorno idílico la naturaleza, con una alimentación saludable y rica, leer un libro bajo un árbol, echarte una siesta, las charlas, las risas mientras conoces a nuevas personas.

Hacer una pausa, desconectar, para volver a conectar con nosotros mismos.

“Hacer una pausa para disfrutar y a la vez integrar”. Raquel dice que no importa si no has hecho Yoga antes o no, cualquier momento es bueno para empezar, el yoga está aquí para hacernos la vida más fácil, aportandonos herramientas que nos faciliten el día a día, volviendo a lo simple. No hay mejor forma de descubrir el yoga que en un entorno natural para mostrarte nuevas perspectivas, no solo las físicas, también las filosóficas.

Se disfrutarán de distintas prácticas de yoga, enfocadas en diferentes objetivos, para después, fuera del ruido, con el poder sanador de la naturaleza disfrutar de nuestros paisajes gallegos.

en cuanto a la alimentación se ofrecerán una gran variedad de platos vegetarianos, utilizando productos frescos, locales y de temporada.

La misión de estos retiros es volver a un estado de presencia, re-conectando con tu verdad y autoconfianza. Con yoga, meditación, comida saludable y naturaleza.

El primer retiro será del 19 al 21 de Mayo en Casa San Xurxo, una casa rural en una zona privilegiada de Galicia al lado de las mejores playas rodeada de senderos y acantilados. El segundo del 9 al 11 de Junio en Sobrado una bonita casa de Abeiro de loba en pleno camino de Santiago.