El reparto de menores migrantes vuelve a despertar una guerra entre el Gobierno y las comunidades

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el canario sobre los criterios por los que se realizará el reparto puntual de los 4.500 menores que desbordaron la capacidad de Canarias y de Ceuta despertó una vez más una guerra entre comunidades.



Ante la incapacidad de reformar el modelo de acogida de menores por falta de acuerdo con el PP, el Ejecutivo central y el canario ultiman una ley que al menos obligue a las comunidades a recibir a una parte de ellos según una fórmula que tendrá en cuenta criterios como la población, la renta y también el esfuerzo realizado hasta ahora.



Pero, antes de que se concrete esa fórmula, el mero anuncio del principio de acuerdo despertó, de nuevo, una guerra entre las comunidades, en este caso con el argumento –desmentido tanto por el Gobierno central como el canario– de que Cataluña y Euskadi van a quedar fuera.

El esfuerzo previo



Los criterios a partir de los que se hará el reparto son los fijados en la Conferencia Sectorial de 2022, pero se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado previamente, es decir, que comunidades como Cataluña o Euskadi acogen más menores que las demás.



El jueves Vox y el PP criticaron duramente el acuerdo, algo que también hicieron los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja por esa supuesta exclusión. Este viernes, los populares fueron más allá y tacharon el acuerdo de “mezquino” e “inexplicable”.



Pero es un extremo que desmienten tanto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La cuestión es que, como explicó Rego, “Cataluña tiene casi 4.600 plazas creadas y Madrid tan solo unas 1.900”, con lo que el reparto debe tener en cuenta esas circunstancias.



También se mostró tajante Clavijo. “Yo quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es lo que hemos dicho: el esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo”.



El Ministerio de Juventud e Infancia redactó un informe a finales de 2025 con los datos aportados por las comunidades, un texto que señalaba los territorios que debían crear más plaza.



Según ese documento, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las más deficitarias y deben crear 1.145 y 839 nuevas plazas respectivamente, por 764 de la Comunidad Valenciana.



En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superan el mínimo de plazas son, además de las zonas habituales de llegada (Canarias, Ceuta y Melilla), Cataluña (1.065 más), País Vasco (498) y Navarra (85).