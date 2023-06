Quita y pon de banderas arcoíris: la irrupción de Vox marca el Día del Orgullo

Colgar o no colgar, esa es la cuestión este 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI+, fecha en la que las instituciones y administraciones públicas colocan banderas arcoíris en sus fachadas en señal de apoyo al colectivo, que este 2023 ha visto reducido el número de símbolos como consecuencia de la entrada de Vox en ayuntamientos y parlamentos autonómicos.



La alianza del partido de Santiago Abascal y el PP tras las elecciones municipales y autonómicas ha comportado la desaparición de consejerías de Igualdad y anuncios de reforma de leyes trans, pero también que muchos consistorios y hemiciclos regionales hayan amanecido sin banderas arcoíris.



En las Cortes de Castilla y León, la primera institución que presidió Vox, la bandera no ha sido colocada por segundo año consecutivo, pero el PSOE ha colgado una en el balcón exterior de su grupo parlamentario.



El presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), ha amenazado primero con enviar a los servicios de seguridad a retirarla si los socialistas no lo hacían y, más tarde, con denunciar al líder del PSOE, Luis Tudanca, pero terminada la mañana la enseña seguía en el balcón de su grupo.



Algo similar ha pasado en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el equipo de Gobierno conformado por PP y Vox ha decidido no colocar el emblema LGTBI+ en la Casa Consistorial, ante lo que los concejales de la formación Valladolid Toma La Palabra han colgado la bandera en la ventana de su despacho.



En Madrid, José Luis Martínez Almeida ya tomó la decisión hace años de no colgar este símbolo en el Ayuntamiento esgrimiendo la sentencia del Supremo que estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos como argumento.



Sin embargo, este miércoles volverá a iluminar con los colores LGTBI+ la fachada del consistorio de la capital y la fuente de la Cibeles.



En diversos ayuntamientos madrileños como Alcalá de Henares, Algete o Boadilla del Monte su alianza con Vox también ha llevado a los populares a eliminar la bandera arcoíris de los balcones, pero el PP ha decidido marcar distancias e iluminar por primera vez con los colores LGTBI+ su sede nacional en la calle Génova de Madrid.



Ha colgado también la bandera en ayuntamientos en los que gobierna en solitario, como Valencia, Zaragoza o Logroño, donde ayer fue retirada durante unas horas por una reclamación jurídica de la asociación Abogados Cristianos.



Lo mismo ha pasado en Santa Cruz de Bezana, el único municipio cántabro gobernado desde la constitución de los ayuntamientos por un equipo conformado por PP y Vox, que este miércoles ha colgado la bandera LGTBI+ en su balcón como "recordatorio" de que este municipio seguirá "velando" por los derechos de todos, en palabras de la alcaldesa del municipio, Carmen Pérez (PP).



Ante esta situación, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha tuiteado para felicitar el día y ha subrayado: "Libertad es poder elegir. Celebramos el reconocimiento a la diversidad y a que cada uno decida quién quiere que le acompañe en su vida".



Porque, banderas aparte, en redes sociales la mayoría de los dirigentes políticos se han pronunciado a favor de la igualdad, con algunos silencios y la nota discordante de Vox.



El Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero, han llamado a un "feliz y combativo" Día del Orgullo y el presidente del Gobierno.



Pedro Sánchez, por su parte, ha mostrado su orgullo por pertenecer a un país "abierto, alegre y diverso" y ha subrayado el mensaje con el que el PSOE quiere hacer frente al discurso de Vox: "Ni un paso atrás".

Gobiernos autonómicos como los de Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (en funciones) han hecho lo propio, mientras que los perfiles oficiales de la Junta de Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no han lanzado ningún mensaje al respecto.



También PSOE y PP, así como de Sumar y Yolanda Díaz, se han pronunciado en redes y en vídeos por la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+, en tanto que el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha dicho en una entrevista en TVE que no celebra el Día del Orgullo, entre otras razones, porque es heterosexual.



Abascal ha arremetido contra "los lobbies" LGTBI+ y ha asegurado que "muchos homosexuales" no comparten la opinión de que haya "un día especial de celebración", al que ha restado "importancia".