O proxecto 'Ponte... nas ondas!' gaña o Premio Especial da Gala aRi[t]mar de música e poesía galego-portuguesas

A iniciativa 'Ponte... nas ondas! será galardoada este xoves co Premio Especial do Xurado á Embaixada dá Amizade Galego-Lusófona, polo seu traballo constante no achegamento entre as culturas das dúas beiras do Miño, dentro da gala aRi[t]mar de música e poesía galego-portuguesas.

Así mesmo, aRi[t]mar indicou nunha nota de prensa que Xisco Feijóo, Wilma Vieira e Lúa Mosqueteira recollerán os premios por producir "o mellor da música e a poesía en Galicia e Portugal durante 2021". A fadista, de fama internacional, Ana Moura, tamén se alzou con este recoñecemento.

A gala estará conducida Fran Rei e Isabel Risco. Ademais, contará coas actuacións en directo da artista setubalense A garota não e da galega Catuxa Salom.

Segundo sinalou a Xunta nun comunicado, o secretario de Política lingüística, Valentín García, subliñou "a importancia de aRi[t]mar como festival de actualidade para a música e poesía galegas e portuguesas, o que atrae a moita mocidade".

Na presentación tamén participou, entre outros, a concelleira de Igualdade de Santiago, Mercedes Rosón, que destacou a calidade das obras gañadoras, así como a presenza de mulleres premiadas, "un indicador de que as mulleres están a liderar a creación artística".

Así, as invitacións para asistir á gala poderán retirarse a partir deste martes ás 11,00 horas na web de compostelacultura.gal. Tamén se poderán recoller no despacho de billetes da Zona C e no Teatro Principal este xoves desde unha hora antes da gala.