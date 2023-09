Protección de Datos abre una investigación de oficio sobre las falsas fotos de niñas desnudas de Badajoz

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación de oficio sobre el caso de las imágenes de niñas desnudas generadas con aplicaciones que utilizan inteligencia artificial (IA) en la localidad de Almendralejo (Badajoz) y recordó que se puede pedir que se retiren de internet. La Agencia contactó con el Ayuntamiento de Almendralejo y con la Junta de Extremadura para que difundan que se puede solicitar la retirada a través del “Canal prioritario” de este organismo.



La Policía Nacional ya tomó declaración a una veintena de víctimas y familiares de las niñas; no obstante, aún no cerró ni el número de víctimas ni el de presuntos autores de la manipulación, por lo que el atestado sigue abierto y no fue trasladado a la Fiscalía de Menores. Por su parte, El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo que casos como este son “preocupantes y repetitivos”, aunque estima que hay herramientas penales para atacarlos, y apeló a una reflexión para avanzar en educación.



Desde la Unidad de la Fiscalía de Criminalidad Informática se alertó de un incremento “absolutamente exagerado” de la difusión de pornografía infantil en la red en los últimos años y pese a que el uso de la IA sea aún “muy puntual y reciente”, se teme que se dispare y pueda servir para aumentar ese “negocio ilícito”, explicó la fiscal de Sala, Elvira Tejada.



“Cada vez hay un consumo pornográfico mayor, real o virtual”, advierte Tejada, que pone el foco en las facilidades que ofrece la red para captar a menores y coaccionarles con el objetivo de conseguir material sexual que “luego se pone en circulación”, en ocasiones, con finalidades lucrativas.

Reglamento y cifras



Desde Salamanca, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la necesidad de aprobar el reglamento europeo contra el abuso infantil en internet para evitar delitos “de máxima gravedad” como el de las fotos de Almendralejo.



“Son delitos de una gravedad máxima donde están los menores y donde su integridad y su dignidad y libertad sexual se pone en riesgo. Ahora en la UE, bajo la Presidencia Española, estamos trabajando para aprobar el reglamento contra el abuso sexual de los menores online, generar un marco normativo más actualizado y común entre los veintisiete”, afirmó.



Los datos de la AEPD revelan que en 2022 se realizaron 51 intervenciones de urgencia para retirar información, vídeos o audios publicados en internet sin permiso y que mostraban contenido sensible (sexual o violento).



Un amplio porcentaje de esas intervenciones se clasificó como “violencia digital” contra mujeres y niñas, y representaron el 70% de los casos que se denunciaron en ese canal; en 46 de esos 51 casos se consiguió la retirada de los contenidos publicados con inmediatez. En esos casos, la Agencia requiere a los proveedores de servicios correspondientes la retirada de los contenidos sensibles con inmediatez, aunque con independencia de la retirada urgente, también puede determinar que procede depurar responsabilidades a través de un procedimiento sancionador.