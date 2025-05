¿Y si el nuevo papa León XIV tiene origen gallego?

Los orígenes del nuevo papa están dando mucho que hablar. Desde el ‘New York Times’ hasta la prensa española con sede en Madrid, todos se han lanzado a rastrear la procedencia de León XIV. Que tiene ancestros españoles se ha dicho y escrito, pero mucho menos claro está quiénes son y de dónde proceden. Entre este mar de dudas, remontándose en su árbol familiar a través de una página web de genealogía, familysearch.org, surge una pregunta desde esta esquina del Atlántico: ¿podría tener origen gallego Robert Prevost?



La madre del nuevo papa es Mildred Agnes Martínez (1911-1990). Los padres de ésta son Louise Baquiex (1868-1945) y Joseph Norval Martínez (1864-1926). Siempre siguiendo la citada web de genealogía, los progenitores de este último son Jacques Martínez (1822-1891) y Marie Rosa Ramos (1826-1904). Marie Rosa nació fruto del matrimonio de Julienne Jacquet Montreuil (1796-1833) con George Pantaleon Ramos (1803-1846). A su vez, este último es vástago de Catherine Reaux (1788-1820) y Vicente Ygnacio Santiago Ramos Guesnon (1876-1842). Éste (y entramos ya en el siglo XVIII) es hijo de Marie Catherine Guesnon (1756-1799) y Manuel José Ramos Bastos (1760-1789). Y hasta aquí queríamos llegar: Manuel José Ramos Bastos nació fruto de la unión de María Bastos (1740-fecha desconocida de fallecimiento) con Vicente Ignacio Ramos (1735-fecha desconocida de muerte). Desde este punto hasta más atrás ya no hay registros.



Rastreando en diferentes webs de obituarios y genealogía, el nacimiento de todos los indicados (al menos los que se pueden precisar) hasta llegar a María Bastos y Vicente Ignacio Ramos se sitúa al otro lado del charco, en diferentes puntos de América. No se detalla el de esta pareja, si bien algunas fuentes apuntan a un nacimiento en La Habana, un destino habitual de la emigración gallega, especialmente en los años posteriores. Sea como fuere, es aquí es donde entra en juego la hipótesis gallega. Esta, la de los Bastos, podría ser la tan comentada rama española del papa. En la web heraldicafamiliar.com, se indica que Bastos es “en general, un apellido de origen portugués y gallego, poco frecuente y registrado sobre todo en la provincia de Pontevedra, siendo notable su presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Orense, Cádiz y Cáceres, y menor en Vizcaya, Guipúzcoa, La Coruña, Salamanca, etc”. Se añade en esta página que “en parte puede proceder de la voz gallego-portuguesa —bastos—, ‘red que hace parte del aparejo de la pesca de la sardina’, como apodo aplicado a los pescadores”.



No obstante, toda esta teoría y esta genealogía parece cuestionada por la propia biografía oficial del papa. Ayer por la noche, en La Sexta, fue entrevistado el agustino Miguel Ángel Martín, íntimo amigo de Robert Prevost, con el que vivió doce años en Roma. Apuntó que los bisabuelos de León XIV salieron de España, y que su abuelo nació en el barco que los llevaba a América.