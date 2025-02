“Un plan global llamado el gran reseteo está en marcha, su arquitecto es una élite global que quiere dominar toda la humanidad. Imponiendo medidas coercitivas” (sic). Circula en redes sociales como X una captura de pantalla con estas palabras que hablan de la existencia de un gran reseteo por parte de las élites globales para dominar la humanidad.

En la captura de pantalla se atribuyen las palabras al arzobispo Carlo María Viganò. De hecho, también aparece una imagen suya con el fin de otorgar más credibilidad. No obstante, en ningún momento se adjunta un enlace a ningún artículo o vídeo que recojan las palabras del arzobispo. Tampoco se señala cuándo y dónde fueron pronunciadas.

Sin embargo, esto es falso. No existe un plan global llamado “El gran reseteo” para dominar la humanidad. Es un proyecto impulsado por el Foro Económico Mundial para transformar el modelo económico tras la pandemia de COVID-19 de 2020. Sin embargo, el arzobispo Carlo María Viganó sí acusó públicamente a la élite mundial de la existencia de tal plan en octubre de 2020.

Para comprobar la veracidad de la afirmación, desde INFOVERITAS, para empezar, se ha realizado una búsqueda en Google con el nombre del plan: el gran reseteo. Entre las búsquedas aparece un artículo del Foro Económico Mundial que habla de este proyecto que se conoce con los nombres Gran Reseteo o Gran Reinicio. Se trata de una propuesta del organismo para transformar el modelo económico tras la pandemia de COVID-19 de 2020.

“La iniciativa del Gran Reinicio del Foro Económico Mundial busca nuevas ideas para aprovechar este momento único en la historia que ofrece la interrupción de la economía, la política y la vida diaria para catalizar un nuevo enfoque en el funcionamiento de nuestras sociedades”, se puede leer. En este comunicado del organismo que data del 3 de junio de 2021 se recogen unas declaraciones de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, sobre el fin del proyecto: “El Gran Reinicio es un reconocimiento de que esta tragedia humana debe ser una llamada de atención. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros cambios mundiales a los que nos enfrentamos”.

Según destaca este artículo El Orden Mundial, el plan, cuyo nombre original en inglés es The Great Reset, “fue presentado en la sede del Foro de Davos (Suiza) en mayo de 2020 por el príncipe Carlos de Gales y el director del WEF, el economista alemán Klaus Schwab”. En este comunicado se ofrecen los detales sobre la presentación. Además, se señala que el Gran Reinicio será el tema de una cumbre gemela única que será convocada por el Foro Económico Mundial en enero de 2021. En términos generales describían el proyecto como “un compromiso para construir conjuntamente y con urgencia los cimientos de nuestro sistema económico y social para un futuro post-COVID más justo, sostenible y resistente”.

¿Quién es el arzobispo Carlo María Viganò?

Las palabras se atribuyen al arzobispo Carlo María Viganò. Para conocer quién es, desde INFOVERITAS se ha realizado una búsqueda en Google. Según los resultados de la búsqueda, trata de un arzobispo crítico con el Papa que fue excomulgado por el Vaticano. Según recoge este artículo del 5 de julio de 2024 publicado por la BBC el sacerdote de 83 años “fue declarado culpable de cisma -lo que significa que se ha separado de la Iglesia católica- después de años de un feroz enfrentamiento con el pontífice. Viganò, quien es ultraconservador, había pedido la dimisión del Papa, acusándolo de herejía y criticando sus posturas sobre la inmigración, el cambio climático y las parejas del mismo sexo”.

Según dicho texto, el arzobispo fue una figura importante de la Iglesia y desempeñó como enviado papal a Washington de 2011 a 2016. En 2018 se escondió después de alegar que el Papa conocía los abusos sexuales cometidos por un cardenal estadounidense y no actuó. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

¿Dónde nace esta teoría de la conspiración?

Desde INFOVERITAS hemos intentado averiguar si este arzobispo está detrás de estas palabras. La captura de pantalla viral no redirige a ningún artículo que informe dónde y cuándo las dijo. Para empezar, se ha realizado una búsqueda de pantalla de la imagen con las herramientas de Google Imágenes y TinEye. No obstante, no hemos obtenido respuesta.

Por otro lado, se ha realizado una búsqueda en Google. Entre los resultados de aparece este artículo de Chequeado, miembro de la International Fact-Checking-Network (IFCN, por sus siglas en inglés). Allí se explica que esta teoría de la conspiración surgió al poco de presentarse. Y como suele suceder en este tipo de teorías parte de una verdad. La idea principal es que el Gran Reinicio es una parte estratégica de una gran conspiración de la élite mundial. Según la teoría, esta élite planeó y llevó a cabo la pandemia de COVID-19. Así lo aseguraba el nuncio católico.

“En una carta abierta en octubre de 2020 dirigida al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuncio apostólico en Estados Unidos hasta 2016 Carlo Maria Vigano escribió el 25 de octubre de 2020: “Está en marcha un plan global llamado Gran Reinicio. Su artífice es una élite global que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que limitar drásticamente las libertades individuales y de poblaciones enteras. En varias naciones este plan ya ha sido aprobado y financiado; en otros, todavía se encuentra en una etapa inicial. Detrás de los líderes mundiales que son cómplices y ejecutores de este proyecto infernal, hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial y el Evento 201, impulsando su agenda”, se explica en el artículo.

Además, según informan en Chequeado, esta teoría también alcanzó los medios de comunicación. “En su programa del 13 de noviembre en la cadena Fox, Laura Ingraham describió el ‘Reinicio Global’ como una forma para que “las personas poderosas utilicen esta pandemia como una forma de tratar de forzar un cambio social y económico radical en todos los continentes”, se informa. De ahí su popularidad. Además, como se puede observar, este bulo vuelve cada cierto tiempo.

No existe un plan global llamado “El gran reseteo” para dominar la humanidad. Es un proyecto impulsado por el Foro Económico Mundial para transformar el modelo económico tras la pandemia de COVID-19 de 2020. Sin embargo, el arzobispo Carlo María Viganó sí acusó públicamente a la élite mundial de tal plan en octubre de 2020.