Un millar de personas apoyan la ley Trans en las calles de Madrid

Unas mil personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaron en Madrid para mostrar su apoyo a la Ley Trans y pedir al PSOE que no “retrase” su tramitación.

'La identidad no se elige, la transfobia sí', 'Orgullo LGTBI, orgullo de clase' o 'Sanidad pública, papeles y cupo laboral', son algunos de los lemas que se han podido leer en los carteles de los manifestantes, que también han cantado consignas como “Ley trans libre y sin fronteras para trans ‘maribolleras'.

Multitud de banderas del colectivo transgénero, así como la enseña arcoíris, han formado el paisaje de la protesta, que ha partido de la madrileña plaza de Pedro Zerolo, en honor al dirigente socialista conocido por su lucha por los derechos del colectivo LGTBI.

Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha mostrado su “indignación” por el “retraso” en la tramitación de la Ley Trans por parte del PSOE y ha advertido que si el próximo martes hay “un nuevo aplazamiento”, las plataformas organizarán “un día de lucha trans” en todo “el Estado español” y convocarán actos de protesta en las sedes del PSOE de todas las provincias.

“Por un lado, el Gobierno dice que se tramite (la Ley Trans) con urgencia, por otro lado el día 6 votaron en contra de la enmienda a la totalidad de PP y Vox pero al final, en la comisión, siguen pidiendo semana tras semana aplazamientos, con lo cual, con sus actitud y sus prácticas, quieren llevar la ley al mismo destino que PP y Vox”, dijo. Esta actitud supone, según Cambrollé, dejar “sin derecho” a las personas transgénero.

En su opinión, la aprobación de la Ley Trans es un “clamor social” que el PSOE no puede “desoír” si no quiere seguir “desangrándose” por “la parte LGTBI”, al tiempo que no ha descartado que, de seguir haciendo “oposición” el PSOE a la Ley Trans, los colectivos hagan un llamamiento a la militancia LGTBI del partido para que “lo abandone”.

Izan Rodríguez, un manifestante a favor de la norma, defiende la tramitación de la Ley Trans porque “despatologizará la “disforia de género” y agilizará los trámites burocráticos de cara a la asunción del género.

“Llevamos ya años, desde que se propuso como proposición de ley. O salimos a la calle o seguirán retrasando la ley al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente”, expresó.