Metallica actuará en Bilbao el próximo 3 de julio, con una asistencia prevista de 45.000 personas

El estadio de San Mamés de Bilbao acogerá el próximo 3 de julio un concierto de Metallica, un gran evento que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Bizkaia con la promotora Live Nation, según han informado ambas instituciones.





La actuación de Metallica, a la que se prevé la asistencia de 45.000 personas, será el colofón de una larga jornada de rock, el Bilbao-Bizkaia Rock Day, ya que la banda californiana estará precedida en el escenario de San Mames por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde.





Metallica ha dado a conocer este martes la inclusión de Bilbao entre las fechas de su próxima gira en Europa, y las entradas para San Mamés se pondrán a la venta este mismo jueves, día 24, a través de la plataforma Ticketmaster y en la página web de Live Nation (www.livenation.es)





Tanto el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, como el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria han destacado que la visita de Metallica "refuerza la posición de la ciudad y del territorio para acoger grandes eventos de talla internacional" y que llega, además, en un momento "en el que la sociedad necesita recuperar la ilusión y disfrutar".





Juan Mari Aburto, tras poner en valor el trabajo conjunto entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y asegurar "que acudirá al concierto", ha destacado la importancia de "contar en Bilbao con otro espectacular concierto de esta banda legendaria e imprescindible para los amantes de la música rock, que seguro encandilará a muchos seguidores que estaban esperando la vuelta de estos eventos internacionales y que se suma a los diversos eventos que estamos programando para este año en colaboración público-privada".





El alcalde ha señalado que se necesita "alegría, diversión, pasarlo bien" y, además, volver a situar Bilbao como "una ciudad y un territorio atractivos para acoger eventos de talla internacional". "Este es nuestro objetivo principal, devolver la ilusión a nuestra sociedad y generar impactos económicos en nuestro entorno más cercano", ha añadido.





Por su parte, Unai Rementeria ha señalado que "tras dos años muy duros", se necesita "recuperar la ilusión, la cultura, la música, y el concierto de Metallica ayudará a ello". "San Mames, Bilbao, Bizkaia, van a vibrar con Metallica, una banda histórica que durante más de 40 años ha hecho millones de seguidores en todo el mundo, muchos de ellos en Bizkaia", ha añadido. Por ello, espera que el del 3 de julio en San Mames con Metallica sea "un concierto para disfrutar mucho", porque "esta sociedad lo ha ganado a pulso".