Las Mareas Blancas denuncian la “precariedad” de la sanidad pública

Activistas de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas denunciaron ayer en el Congreso la “precariedad en aumento” que sufre la sanidad pública en toda España y reclamaron prohibir las privatizaciones.



Así lo resaltaron en la jornada ‘La Salud es un derecho, la Sanidad Pública la garantiza. O Pública o Privada. No a la colaboración’, organizada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Sala Clara Campoamor de la Cámara Baja.



“Estamos realmente preocupados con la situación de los servicios públicos, una precariedad en aumento en la sanidad pública. Tenemos una maravillosa sanidad pública que es suficiente para organizar y avanzar en el progreso”, resaltó Carmen Esbrí, de Marea Blanca Madrid y de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas.

La activista instó a luchar para que la situación no se agrave aún más para las futuras generaciones: “Vamos a dejar a nuestros hijos una situación que no la quiero para nadie”. Toni Barbará, médico y fundador de la Marea Blanca de Cataluña, se pronunció en los mismos términos: “No me resigno a dejarle a mis nietos esta mierda de sistema que se han cargado”.

Lista de peticiones



Tanto Esbrí como Barbará apostaron por contar con un “verdadero sistema sanitario público” que “abandone” la colaboración público-privada, que consideraron una “parasitación de lo público a manos de lo privado”.



La activista añadió que el “desmantelamiento” de la Atención Primaria que se produce en algunas comunidades “es un verdadero crimen contra la sociedad española”.



Otro de los puntos que defienden es poner en marcha una “revisión sistemática” de los conciertos sanitarios para “verificar si son necesarios o no”.



Al margen de la lucha contra la privatización, pidieron aumentar la inversión en la sanidad pública, alcanzando el 7,5 % del Producto Interior Bruto, y que de esa cantidad el 25% esté distribuida para la Atención Primaria y el 5% para la Salud Pública.



También solicitaron atender “sin reparos” la salud mental; evitar los “casos flagrantes” de incompatibilidades; o “reformar en profundidad” el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para “garantizar la equidad y la auténtica armonización entre todas las comunidades”.

Apagar fugos sin reunión

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, abogó por buscar el “entendimiento” en los distintos conflictos sanitarios que suceden en varias regiones del país y aseveró que el Gobierno está aportando “recursos y soluciones como nunca” al Sistema Nacional de Salud.

No obstante, los activistas de las Mareas Blancas afearon a la ministra que no se reuniera con ellos tras un años a la espera de ese encuentro.