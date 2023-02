Llop dice sentirse “responsable” de la reforma de la ley del solo sí es sí

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró ayer que se siente “absolutamente responsable de la reforma” de la ley del solo sí es sí y que asume “en primera persona lo que pueda pasar” cuando esta se produzca.



Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Llop fue preguntada por la portavoz de Igualdad del Partido Popular (PP), Margarita Prohéns, por cómo el Gobierno dio luz verde a este texto “sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales”.



“Este Gobierno defiende la ley porque abordar los aspectos preventivos, de protección, de persecución de los crímenes desde una perspectiva integral es una novedad en el sistema que sigue el modelo de la Ley de Protección contra la Violencia de Género y es algo muy positivo, que se ha valorado positivamente por países del entorno y por organismos de la sociedad civil”, respondió la ministra.



Aún así, reconoció “la gravedad” de las situaciones que vivieron algunas víctimas afectadas por las rebajas de penas y, en este sentido, señaló que el Gobierno actuó por ellas. Según explicó, trabajaron desde “el primer momento” analizando las resoluciones, esperando la reacción de la Fiscalía y cómo resolvía esta situación el Tribunal Supremo. “Y precisamente, ante las resoluciones que estaban dictando los tribunales entendimos cuál era el foco del problema, que son las rebajas de las penas, y ahí es donde hemos actuado”, declaró.

“Doble responsabilidad”



El PP señaló la importancia de que Llop se sienta responsable de esta norma porque, según destacó Prohéns, como ministra de Justicia y juez, tiene “doble responsabilidad”. Y, en este sentido, le reprochó que “callara” mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba del texto como un “hito” del feminismo, cuando la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, “se rió de las víctimas”, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, “insultó a sus compañeros llamándoles “fachas con toga” o cuando el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, dijo que “había que darle un toque a los jueces”.



También criticó que Llop no escuchara a los populares cuando le “advirtieron” de las rebajas de penas que podría suponer la ley y el hecho de que, ahora, el PSOE acabe “copiando” la propuesta que el PP registró el pasado diciembre.



Ante estas palabras, la ministra respondió preguntándose “dónde estaba el PP cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna ley en favor de las mujeres”.



Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, respondió ayer a Llop que “no es fácil probar en un juzgado la violencia”. “Muchas veces se producen agresiones sexuales en las que no media violencia porque la víctima se queda paralizada”, explicó Montero en alusión a las declaraciones realizadas por la titular de Justicia en las que afirmó que “con una herida ya se puede probar que ha habido violencia” en el caso de una agresión sexual.

Cambio de paradigma



Montero mostró su disposición a negociar una “respuesta unitaria” a la crisis provocada por la reforma de la ley y a la subida de penas, pero puso el límite en “la vuelta al modelo del Código Penal de la Manada”. La titular de Igualdad rechazó “un modelo en el que las mujeres tengan que probar con heridas en los cuerpos la violencia que los agresores han ejercido”.



Para Montero, “el Estado cree a las víctimas de agresiones sexuales aunque no presenten signos de violencia, aunque no se hayan resistido y aunque el maltratador o agresor sexual no haya ejercido violencia porque simplemente con que no haya consentimiento ya hay agresión sexual, ese es el cambio de paradigma”, indicó.



La ministra volvió a lamentar la preocupación que se generó en torno a la norma y rechazó que “la ley esté mal hecha”. Montero recordó que “solo hace unos días un juez ha mantenido la pena a uno de los agresores de La Manada".