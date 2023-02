Karol G, Grupo Firme y Yatra los grandes ganadores de Premio Lo Nuestro 2023

Grupo Firme, Karol G y Sebastián Yatra fueron los ganadores de la trigésima quinta edición de Premio Lo Nuestro, al alzarse los mexicanos con seis galardones y los colombianos cada uno con cuatro, en una gala en la que también fueron celebrados Ivy Queen, Victor Manuelle y el grupo Intocable.



Bad Bunny, Shakira, Daddy Yankee y Bizarrap fueron otros de los que tuvieron una gran noche al obtener tres Premio Lo Nuestro cada uno, en un espectáculo de tres horas conducido por Yatra, Paulina Rubio, Alejandra Espinoza y Adrián Uribe.



Otros artistas con múltiples preseas fueron Christian Nodal, Maluma, Romeo Santos y Rauw Alejandro con dos cada uno.



“Un verano sin ti” de Bad Bunny fue el disco del año, mientras que Karol G fue premiada como artista del año.



El inicio de la ceremonia, que tuvo lugar en el Miami-Dade Arena, estuvo a cargo justamente de Yatra, quien era el más nominado. El artista colombiano estrenó en vivo su canción “Una noche sin pensar”, acompañado de bailarines y figuras tridimensionales, en un poderoso número musical.



Bajo el lema “el mundo es nuestro”, el Premio Lo Nuestro de 2023 fue entregado en 39 categorías, un incremento de siete en comparación con el año pasado.



El Grupo Firme hizo vibrar al público con una doble presentación al cantar uno de sus temas y una muy aplaudida participación en el homenaje al grupo Intocable, en el que también participó Pepe Aguilar.



Marc Anthony y Maluma, también con nueve nominaciones, estrenaron en televisión su nueva salsa “La Fórmula”, en una presentación que comenzó en blanco y negro y explotó en colores cuando comenzó a sonar la clave de este género musical nacido en Nueva York.



Otro gran espacio para la salsa en la entrega de Premio Lo Nuestro fue el homenaje a Víctor Manuelle, para el que se convocaron a grandes artistas como Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Norberto Vélez, Tito Nieves y Noel Schajris.



“Treinta años haciendo esto y lo más lindo de esto es seguir vigente y seguir haciendolo”, dijo Victor Manuelle al recordar el momento, minutos después en la sala de prensa y tras recibir un reconocimiento por mil millones de escuchas en las plataformas de streaming en audio.



Ricardo Montaner, Gloria Trevi, Melendi, Aymée Nuviola, Christian Nodal, Mau y Ricky, Gente de Zona, Maffio, TINI, Carlos Rivera, Carin León, Elena Rose, Fuerza Regida, Tiago PZK y Álvaro Díaz fueron otros de los artistas que presentaron números musicales.



Por su parte, Paulina Rubio se tomó un descanso de su rol de conductora para lanzar su nuevo tema “No es mi culpa”, que interpretó ante grandes aplausos.



La reguetonera Ivy Queen recibió el reconocimiento Premio Lo Nuestro Legado Al Género Urbano. Para celebrarlo, ‘La Caballota’ hizo un recorrido por sus grandes éxitos sobre el escenario, que dejó de pie a los presentes y destacó la lucha que tuvo en un género dominado por los hombres.



"Yo sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti simplemente por tener ovarios. También supe reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas, que tú eres la caballota. Por eso y muchas otras cosas más, y por las veces que miro el rostro de mi hija y me lleno de combustible hoy celebro este premio con los que me conocen, me quieren y me hacen visible", dijo la estrella puertorriqueña.



Karol G y Becky G obtuvieron el Premio Lo Nuestro a la canción del año por su éxito “MAMII”.



La celebración estuvo marcada por la ausencia de populares artistas como Bad Bunny, Becky G y Camilo, quienes tenían nueve nominaciones cada uno. Daddy Yankee tampoco asistió al evento.



Otras que estuvieron prácticamente ausentes en el evento fueron las mascarillas, la cadena de televisión Televisa Univision decidió, por primera vez desde marzo de 2020, no requerir pruebas del coronavirus a ninguno de los asistentes o sugerir el uso de máscaras, adelantándose a la suspensión en Estados Unidos de la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia de covid-19.



La noche fue cerrada por el pianista Arthur Hanlon, quien presentó un popurrí de las canciones de su segundo especial de HBO “Piano y Mujer”, acompañado inicialmente de Ivy Queen, Goyo y Lupita Infante.