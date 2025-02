Karla Sofía Gascón: “No he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie”

Karla Sofía Gascón aseguró entre lágrimas, en una entrevista concedida a CNN en Español, no haber “cometido ningún crimen”, además de negar la veracidad de algunos de los textos aparecidos en redes sociales, como aquel en el que presuntamente insultaba a su compañera de reparto Selena Gómez.



La protagonista de ‘Emilia Pérez’ y nominada al Oscar, también pidió disculpas “a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente o en mi futuro”.



“Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, acotó Gascón.



Además de repetir muchos de los puntos que ya expuso en sus comunicados y en una disculpa publicada en Instagram el fin de semana, en la entrevista de una hora de duración, la actriz declaró no ser racista y defender siempre “los valores de todas las personas, los derechos sociales, los derechos individuales del ser humano”.



Por otro lado, Gascón negó haber insultado a Selena Gómez, su compañera de reparto en ‘Emilia Pérez’: “No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera”. Asimismo, reveló que al contactar a Selena, esta le respondió automáticamente: “Sabes que estoy contigo al doscientos por ciento”.



La entrevista, según apunta Deadline, se realizó sin el conocimiento o consentimiento previos de Netflix.