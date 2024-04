Joaquín Prat recibirá su peso en miel de la Alcarria, 86 kilos

El periodista y presentador Joaquín Prat recibirá este sábado en Peñalver (Guadalajara) el 'Premio su peso en miel 2024' y, tras agradecer este peculiar galardón, se ha referido con humor a la cantidad de gente que ya le ha pedido miel: "Los 86 kilos se van a queda cortos", ha dicho.



Prat ha hablado con EFE sobre este premio que la localidad de Peñalver otorga a personalidades relevantes, por su trayectoria personal o profesional, con el objetivo de contribuir a la promoción de la miel de la Alcarria, y ha subrayado que lo recibirá "con honor" porque la provincia de Guadalajara "siempre le trae buenos recuerdos”.



El periodista tendrá que subirse a una romana para fijar el pesaje en un acto que tendrá lugar este sábado, al mediodía, en la plaza de España de Peñalver, como ha sucedido en cada una de sus 24 ediciones.



"Pues serán 86 kilos de miel, según la última vez que me pesé. ¿Dónde voy yo con 86 kilos de miel? Aunque me dijo la alcaldesa que siempre se puede repartir. Me llevaré para darles a los chicos del equipo del programa porque es increíble la cantidad de gente que le gusta la miel y desde que se enteraron me piden. Es un producto muy apreciado", ha manifestado.



El 'Premio su peso en miel' se recupera este año tras el parón sufrido por la pandemia y la entrega del último galardón al atleta Iván Pedroso, en 2019.



En esta 25 edición, Joaquín Prat se suma a la lista de galardonados que han recibido su peso en miel desde que lo hiciera por primera vez Camilo José Cela. Al nobel de literatura le han seguido, entre otros, el campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, el torero Iván Fandiño, el nobel Mario Vargas Llosa, el doctor Joaquín Barraquer, el exseleccionador Vicente del Bosque, el ciclista Alberto Contador y el escritor José Luis Sampedro.