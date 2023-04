Javier Veiga: "El límite del humor lo pone cada uno, si no te gusta, cambia"

Javier Veiga se asienta como director, además de actor y guionista, con 'Amigos hasta la muerte', un largometraje que incluye una visión de la parte cómica que ha marcado su carrera y en la que no ve fronteras: "El límite del humor lo pone cada uno, si no te gusta, cambia de canal".



Javier Veiga (O Grove, 1973) protagoniza el próximo domingo 30 de abril el Encuentro Mundial de Humorismo, que empieza el día 28 en A Coruña y termina el 7 de mayo.



Lo hace con el preestreno de 'Amigos hasta la muerte', que verá la luz en el Teatro Colón, aunque su estreno final se reserva para el 15 de septiembre, por lo que esta será una oportunidad única.



La película es la adaptación de la obra de teatro homónima, que es la representación que más entradas ha vendido en la historia de Galicia y que también triunfó en Latinoamérica, especialmente en México, aunque también en Puerto Rico, Panamá y Miami, entre otros lugares.



Reconoce el "ansia" por que la gente pueda ver el resultado del largometraje rodado íntegramente en la provincia de Ourense: "Para mí las películas están listas cuando se estrenan, cuando las ve el público", declara en una entrevista con EFE.



"Ya la hemos presentado en algunos festivales y, la verdad, quedamos encantados. Hay muchas risas y también disfrutan de la parte más emocional y emotiva. Nos vamos muy contentos a casa", detalla.



Reconoce que con esta película, rodada en español y que tendrá una versión doblada al gallego, es la primera vez que desarrolla "una labor de 360 grados", como director, guionista y actor, "una tarea de mucha responsabilidad que tiene un punto un poco esquizofrénico porque tienes que cambiar continuamente de papel".



"También es cierto que me da esa visión global del producto", confiesa, y apunta a la parte humorística de la película como una clave de su éxito.



Lo vio con la obra de teatro, que la disfrutó público de todo el mundo y tuvo versiones en gallego, español y euskera, donde el humor trascendió las barreras de las culturas y los idiomas.



"Tiene un humor que lo disfruta todo el mundo. Parte de cosas humanas y muy cercanas", resume.

Es, precisamente, en la parte cómica en la que se centra su participación en el Encuentro Mundial del Humorismo, que llega ya a su tercera edición y contará con humoristas como Silvia Abril, Xosé Antonio Touriñán, Dani Rovira, Eva Hache, Eva Soriano, Ana Morgade, Carolina Iglesias, Leo Harlem, Ignatius Farray, Pantomima Full o Javier Cansado, todo dirigido por el coruñés Luis Piedrahita.



Y en esta parte humorística la duda que asalta siempre es si hay alguna frontera infranqueable, pero Javier Veiga piensa que no.



"El límite es solo uno, que haga gracia. Hay un mando a distancia y el límite lo pone cada uno. Si no te hace gracia, cambia", afirma.



No obstante, recuerda que "inevitablemente" los humoristas deben tener "la sensibilidad de crear tendencia" porque si no lo consiguen "no merece la pena hacer un espectáculo".



"Siempre tienes que saber en el momento en que estás. El humor es muy sensible a la moda y a los tiempos. El que se dedica al humor tiene que ser capaz de aislarse de todo eso sin pensar en cómo se va a recibir", concluye.