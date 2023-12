Gabriela González | “El objetivo es que nuestras tiendas sean un espacio agradable y accesible”

Entre las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla Vegalsa-Eroski destaca la inclusión y apoyo a colectivos con capacidades diferentes. De esta “línea maestra” habla Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

¿Sobre qué ejes gira la responsabilidad social de la compañía?



Nuestra estrategia de RSE basa en tres pilares fundamentales: acción social, sostenibilidad local y promoción de ámbitos de vida saludable. A partir de estas “líneas maestras” trabajamos áreas concretas como son las campañas solidarias de recaudación de fondos y alimentos, el apoyo a proveedores locales, la inclusión de colectivos con capacidades diferentes o la gestión responsable de nuestro impacto ambiental a través de acciones específicas contra el desperdicio alimentario.

¿Qué iniciativas tienen en marcha para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad?



Tenemos varios programas y acuerdos en marcha que tratan de contribuir a la inclusión laboral y formativa de personas con otras capacidades en todas nuestras enseñas comerciales. El último, ha sido la firma de un acuerdo con la Federación Autismo Galicia mediante el cual ponemos a disposición de esta entidad nuestras vacantes laborales y de prácticas y ellos nos asesoran en materia de formación y sensibilización sobre el colectivo de personas con TEA. Actualmente, colaboramos con 26 entidades sociales distintas y nuestra área de Personas impartió formación práctica en sus supermercados y plataformas a 107 participantes, incorporando 42 de estos participantes a nuestros equipos al finalizar el periodo de formación. Por otro lado, y a través de nuestra enseña de franquicias Eroski City, hemos impulsado ya 2 tiendas gestionadas prácticamente al 100% por personas con capacidades diferentes junto a la iniciativa de inclusión sociolaboral SOLTRA en Castilla y León.

Uno de sus acuerdos más longevos es con Down Coruña. ¿En qué consiste su relación?



Con Down Coruña mantenemos una relación muy especial de hace más de 10 años contribuyendo a la financiación de sus programas centrados en el fomento de la autonomía de estos colectivos, así como la inclusión laboral no solo en compañías, sino a través del emprendimiento. Recientemente nos han concedido el Premio Trébol a la Solidaridad de Down España, un honor para nosotros y del cual les estamos totalmente agradecidos.

¿Cómo trabaja Vegalsa-Eroski de cara a lograr tiendas inclusivas al 100%?



Nuestro objetivo es que nuestras tiendas sean un espacio agradable y accesible para todas las personas. A través de la iniciativa Eroski Inclusive hemos trabajado en guías de atención al cliente específicas para los colectivos de personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva con la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y formación específica para la atención de personas con discapacidad visual junto con la ONCE, entre otras iniciativas. Creemos fundamental ir de la mano de las asociaciones que están cerca de estos colectivos y conocen sus necesidades específicas no solo a la hora de implementar acciones concretas en nuestras tiendas, sino a la hora de apoyar iniciativas inclusivas que estén en sintonía con nuestros valores y RSE. Algunas de estas entidades en A Coruña con las que mantenemos una relación muy estrecha es ENKI en materia deportiva o la fundación Paideia.