Fallece Jean Marsh, la inolvidable actriz de "Arriba y Abajo" y ganadora de un Emmy

Jean Marsh, la inolvidable actriz británica, ganadora de un Emmy por la mítica serie dramática "Upstairs, Downstairs" (Arriba y Abajo) ha fallecido el domingo en su residencia de Londres a los 90 años.



La causa de su fallecimiento fueron complicaciones relacionadas con la demencia que padecía, según declaró el cineasta Michael Lindsay-Hogg, amigo de la fallecida, informa The New York Times.



"Upstairs, Downstairs", una serie dramática que reflejaba las diferencias entre clases sociales en la Inglaterra eduardiana se emitió durante la década de los setenta del siglo pasado, como precedente a la exitosa "Downton Abbey", emitida ya en este siglo y dirigida por Julian Fellowes.



La serie se centraba en la elegante familia Bellamy y el personal de servicio que mantenía su casa del barrio de Belgravia, en Londres.



Thew New York Times describió en enero de 1974 la obra como "una mezcla encantadora y seductora" y un "retrato a menudo maravilloso".



Jean Lyndsay Torren Marsh nació el 1 de julio de 1934 en Londres. Era la menor de las dos hijas de Henry Marsh, ayudante de imprenta y encargado de mantenimiento, y de Emmeline Bexley, quien trabajó como empleada doméstica en su adolescencia antes de convertirse en camarera y, finalmente, en encargada de vestuario de teatro, señala el diario neoyorquino.



Debutó en la gran pantalla a los 18 años en la película británica para la televisión "The Infinite Shoeblack" (1952), basada en el drama teatral de Norman Macowan, y un año después debutó en el cine como la hija de la casera en "The Limping Man" (1953), un thriller británico de misterio protagonizado por Lloyd Bridges, un veterano de guerra estadounidense.



En 1959, Marsh viajó a Estados Unidos, principalmente para participar en la producción de Broadway de John Gielgud de "Mucho ruido y pocas nueces" (Much Ado About Nothing), de William Shakespeare. Interpretó a Hero, la joven virtuosa que finge su propia muerte por una noble razón.



Ese mismo año, realizó varias apariciones en la televisión estadounidense, desde una producción de "The Moon and Sixpence", con Laurence Olivier, hasta un episodio de la primera temporada de "The Twilight Zone", en el que interpretó a una atractiva robot morena creada como compañera de un prisionero (Jack Warden) en un asteroide, señala el Times.



En la década de 1960 tuvo un pequeño papel en la versión de Elizabeth Taylor de “Cleopatra” (1963) como Octavia, la esposa de Marco Antonio (Richard Burton).