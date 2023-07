Expertos creen que las interacciones de orcas con veleros son episodios de juegos

Expertos del Proyecto O.R.CA (Orca Research Cádiz) creen que los episodios de interacciones de orcas con veleros que se dan en Galicia y en otros lugares como El Estrecho de Gibraltar responden a un juego y en ningún caso “a ataques, agresividad o a algún tipo de revancha hacia los seres humanos”.

La directora de O.R.CA., Paula Moreno, ha expuesto en los Cursos de Verano de La Línea de la Concepción (Cádiz), que se desarrollan esta semana en el marco del programa Keep the Whales in La Línea, que en estas interacciones, que han ocasionado daños en algunos veleros que han tenido que ser rescatados por Salvamento Marítimo al quedar sin gobierno, participan un grupo de catorce orcas.

Según la experta, las interacciones tampoco obedecen a que las matriarcas estén enseñando a sus crías a cazar, utilizando el timón de los veleros como si fuera la aleta de una presa.

"Básicamente porque las orcas ibéricas no depredan sobre otras ballenas mientras que las que sí lo hacen en otras partes del mundo, utilizan la técnica de embestir y ahogar a sus presas”, ha explicado.

“Nuestras orcas cazan atún, pero lo hacen por persecución hasta que éste colapse y puedan atraparlo, no aguantándolos por las aletas”, ha afirmado la directora del Proyecto O.R.CA.

Lo que esta experta tiene "meridianamente claro" es que se trata de "un comportamiento aislado, propio de un único grupo de ballenas ibéricas y que no tiene ningún tipo de interés en los humanos”.

“Si se tratara de una respuesta defensiva, hablaríamos de un comportamiento perpetrado por adultos en defensa de sus crías, nunca por juveniles", ha indicado, tras relatar que los doce ejemplares que participan "activamente" en estas interacciones son todos juveniles, salvo dos adultas hembras.

Las interacciones se focalizan en las partes móviles de los barcos, generalmente veleros, catamaranes y muy ocasionalmente pateras de pesca del atún y embarcaciones rápidas hinchables, siempre que estén vacías.

Rocío Espada, bióloga marina y cofundadora de Ecolocaliza, ha señalado que “necesitamos transmitir y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de preservar estos animales que debido a numerosas amenazas se encuentran en situación crítica”.

De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha catalogado el estatus de conservación del rorcual común para todo el mundo como especie en peligro y la de la orca ibérica como en peligro crítico.

Ecolocaliza, que conjuntamente con el laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, Ecowildlife Travel y Citizens By Planet colaboran con el programa Proyecto Rorcual Común del Estrecho Oriental (PRCEO), ha explicado en el marco de estos cursos que desde el inicio el pasado mes de marzo de la campaña de conteo e identificación del rorcual común se han contado desde la costa de La Línea de La Concepción 95 ejemplares.

Además de sus campañas de conteo y recogida de datos, Ecolocaliza se afana en difundir que el litoral de La Línea de La Concepción es el único lugar de todo el Mediterráneo donde pueden observarse desde la playa a simple vista el paso de las ballenas, en sus migraciones entre el Mediterráneo y el Atlántico.

A través de sus campañas, los cursos o su oferta de disfrutar de avistamientos desde veleros, la entidad trata de dar a conocer estos cetáceos entre los vecinos y de difundir, especialmente entre los barcos, que la ley prohíbe acercarse a 60 metros de ellos.

La organización explica que desde tierra se pueden observar "acontecimientos únicos", como fue el de ayer cuando fue supuestamente avistada una orca en la playa de la Antilla (Huelva).

"Tras analizar el vídeo podemos confirmar que no era un individuo de orca, era una especie de rorcual de pequeño tamaño desorientado", explica Rocío Espada.

Según Paula Moreno, cofundadora del proyecto O.R.CA. que trabaja por la conservación de la orca ibérica de las 46 orcas catalogadas en El Estrecho, en la actualidad, "viven menos de 40”.

El enmallamiento por artes de pesca, la destrucción de hábitat, la contaminación y el intenso tráfico marítimo en El Estrecho, son algunas de las amenazas con las que se encuentran.