Ester Expósito se pronuncia contra las críticas a su físico: “Las mujeres cambiamos”

La actriz gallega Ester Expósito, galardonada esta semana con el premio Bazaar Women of the Year 2024, aprovechó su discurso para pronunciarse contra las críticas que lleva recibiendo en redes sociales por su supuesta transformación física desde su aparición el día 23 de octubre en el programa de David Broncano, ‘La Revuelta’. La intérprete fue contundente: “Las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas”.



Tras reiterar su tristeza por tener que leer lo mismo sobre tantas mujeres en las redes, Expósito habló sobre su propia situación. “Llevo leyendo que me he hecho como 50 operaciones y retoques en la cara desde que tengo 19 años. Si eso fuera cierto, tendría todo el derecho a hacerlo, y nadie debería meterse en mi vida porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero en realidad solo he ganado un poco de peso y ya está”, comentó.



Una situación que, no obstante, aprovechó para reflexionar sobre el odio recibido por las mujeres. “Estuve pensando el otro día en todas las formas de violencia que enfrentamos las mujeres y me di cuenta de lo normal que es que alguien se esconda detrás de una pantalla en las redes sociales para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello”, denunció. “Hoy quiero ser yo quien le diga a esas personas que lo que hacen no está bien”, dijo. Así, pidió “que dejemos de examinar todo con lupa porque, además, nunca sabemos por lo que puede estar pasando una persona ni qué motivos puede haber detrás de un supuesto cambio físico”.